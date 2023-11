Las 'Damas de Hierro' del WEC hacen historia en Bahrein

Rahel Frey, Sarah Bovy y Michelle Gatting han logrado la primera victoria de un equipo íntegramente femenino en el Mundial de Resistencia Después de tres poles esta temporada, se han impuesto al volante de un Porsche 911 RSR de la categoría GTE Am

Rahel Frey, Sarah Bovy y Michelle Gatting han hecho historia en el Mundial de Resistencia (WEC), que ha bajado el telón de la temporada en Bahrein. Las 'Iron Dames' o damas de hierro componen el único equipo femenino de la parrilla y hoy han conseguido una victoria sin precedentes en el campeonato, al volante de un Porsche 911 RSR de la categoría GTE Am.

Ya el año pasado Sarah Bovy se convirtió en la primera mujer en firmar una pole position en el WEC, en Monza, y este año ha repetido gesta en Sebring, Monza y Bahrein, donde ella y sus compañeras se han proclamado subcampeonas mundiales de la categoría.

The Iron Dames celebrate their first victory on their way to the final LMGTE Am podium 👏#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/TLw4TP8n2D