Ríos arrasa en el JúniorGP y el SeventyTwo Artbox Team suma sus primeros puntos en Misano

La temporada 2024 del FIM JuniorGP ha dado comienzo este fin de semana en Misano con muchos alicientes, entre ellos el debut del SeventyTwo Artbox Racing Team de Emilio Alzamora, que ha estrenado su nuevo proyecto con un gran rendimiento de todos sus pilotos. Al margen de los resultados por el equipo de Alzamora, el JúniorGP de Moto 3 arrancó con exhibición de Jesús Ríos, con dos victorias y liderato provisional. En el resto de categorías, triunfos de Alberto Surra, en el Europeo de Moto2, Giulio Pugliese y Marco Morelli, en la European Talent Cup y Lorenzo Dalla Porta en el Europeo de Stock.

En la primera carrera del JuniorGP, la suerte no estuvo del lado de Angus Grenfell y Marcos Ruda. El australiano partía en la zona retrasada de parrilla después de un clasificatorio complicado. En carrera ha dado un paso adelante, buscando los huecos para adelantar e intentar escalar posiciones hasta que ha sufrido una caída y no ha podido continuar. Por su parte, Ruda se había clasificado en la undécima posición de parrilla, y tras una buena salida en la que estaba luchando para situarse en las posiciones delanteras, un problema técnico no le permitió terminar la sesión.

En la segunda carrera del domingo, con los contratiempos resueltos, Marcos Ruda logró entrar en el amplio grupo de cabeza, con una trabajada séptima posición. El piloto mallorquín firmó una buena salida y se consolidó en el top10, luchando de principio a fin con los pilotos más rápidos. Para Angus también fue una sesión muy positiva en cuanto a rendimiento. Alcanzó más ritmo de carrera y a pesar de cruzar la meta en la 21ª posición, completó un aprendizaje vital para la próxima prueba.

En la European Talent Cup, Carlos Cano ha dejado boquiabierto a todo el público del circuito de Misano. Después de que le impusieran una sanción, el piloto de 14 años arrancaba desde la 28ª posición de parrilla. Un hecho que no fue un impedimento para exhibir toda una clase magistral de pilotaje en las dos carreras celebradas de la categoría pequeña. El murcianofirmó remontada de campeonato, escalando más de 10 posiciones desde la primera vuelta, hasta cruzar la línea de meta en la sexta posición en las dos carreras.

Con este inicio, el SeventyTwo Artbox Racing Team sale de Misano con ganas de seguir trabajando y creciendo en el campeonato. El equipo aprovechará la semana de margen que hay por delante para preparar la siguiente cita que tendrá lugar en el Circuito de Estoril el próximo 4-5 de mayo.