Alzamora vuelve a las carreras con un equipo de futuro

En el 25º aniversario de su título mundial de 125 y una vez cicatrizadas las ‘heridas’ de su ruptura con los hermanos Marc y Álex Márquez en 2022, Emilio Alzamora vuelve a empezar de cero y este miércoles ha presentado en Barcelona el proyecto que le permitirá regresar al paddock, de momento en las categorías antesala del JuniorGP y la European Talent Cup, aunque a medio plazo, el objetivo para los jóvenes talentos que ha reclutado es, sin duda, MotoGP.

Bajo el sello SeventyTwo Motorsports ART Box Racing Team, el equipo está formado por cuatro pilotos de gran proyección en sus categorías -Guido Pini, Brian Uriarte, Carlos Cano y Angus Grenfell- y el cuerpo técnico está encabezado por Guillem Alonso, formado en Monlau, y que en su día fue mecánico de Marc Márquez en Ajo, logrando el título en 125, y dos coronas más con Zarco en Ajo en Moto2. Además, Alzamora ha logrado atraer a su proyecto a un histórico del Mundial, Massimo Capanna , como director técnico. En sus 40 años de carrera, el italiano ha trabajado con leyendas como Kevin Schwantz o Freddie Spencer y en etapas más recientes con Jorge Lorenzo y Jorge Martín, con el que fue campeón de Moto3 en 2018.

Hace un año Alzamora se unió a SeventyTwo Sports Group, una agencia de representación de tenistas presidida por Galo Blanco, que explicado cómo de gestó la idea de abrirse al motociclismo: “Emilio y yo nos conocemos desde hace tiempo porque nuestras hijas van juntas colegio desde los tres años. Hablamos en una comida, una ‘cargolada’ que organizó en su casa y me contó sus ideas. Hay sinergias con el tenis, la misma pasión por el deporte y mucha profesionalidad”, considera.

Antes de su nuevo equipo eche a andar en dos semanas, cuando arranca el JúniorGP 2024, Alzamora reconoce que “hay nervios, porque si no, el proyecto no tendría sentido” y cree que “trabajando con humildad, todo es posible. Si se ha hecho una vez se puede volver a hacer”, augura el que fuera descubridor de Marc Márquez.

A su lado, Capanna esboza una sonrisa: "He trabajado muchos grandes pilotos. No me acuerdo porque soy viejo. Me gusta ayudar a los jóvenes, son más abiertos a estas edades y aprenden muy rápido”.

El italiano Guido Pini, fue campeón de la European Talent Cup y es de Scarperia, el pueblo donde está el circuito de Mugello. Disputará el JuniorGP en Moto3, junto al australiano Angus Grenfell , afincado en Manresa y que a sus 18 años es el mayor del grupo y cuenta con un año de experiencia en el Mundial júnior. Carlos Cano, a sus 14 años, será 'rookie' en la European Talent Cup, mientras que Brian Uriarte vuelve a trabajar con Alzamora, después de su paso por Moto4. A sus 16 años sólo podrá correr las tres últimas carreras del Junior, cumplidos los preceptivos 17. Mientras, disputará la Red Bull Rookies Cup.