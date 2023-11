Unanimidad en el paddock: Márquez peleará por el título en 2024

Los pilotos de MotoGP coinciden: Marc Márquez está de vuelta y el próximo año será un firme candidato al título con la Ducati del Team Gresini "Marc para ser rápido. Y no creo que haya enseñado todas las cartas", advierte Joan Mir, que hereda el equipo técnico de confianza del 93, capitaneado por Santi Hernández

Muchos ya lo esperaban, pero para los escépticos Marc Márquez se encargó de despejar todas las dudas en su primer test con la Ducati del Team Gresini en el circuito de Cheste, este martes. "Impresionante", concedió Davide Tardozzi desde el box del equipo oficial. El nuevo jefe de equipo del octocampeón, Frankie Carchedi, tampoco se quedó atrás, teniendo en cuenta que en Gresini nadie, ni el propio Marc, podrán hacer valoraciones hasta el 1 de enero por razones contractuales: "Esta noche me tomaré una cerveza con una enorme sonrisa", tuiteó.

En el paddock de MotoGP la sensación general era unánime: Márquez está de vuelta y todos le ven luchando por el título la próxima temporada. El primero en reconocerlo fue Alberto Puig, hasta el domingo su jefe en el Repsol Honda. "He visto que se ha bajado de la moto y estaba contento, no hay que ser muy listo para saber que iba a ser así. Claro que me alegro por él, creo al cien por cien que estará peleando por el Mundial", pronosticó.

"Ya dije unas carreras atrás que con los periodistas que sería el más rápido en los primeros test, he fallado por dos/tres posiciones, pero puede estar muy contento con la moto. Hemos hecho un trabajo magnífico esta temporada con esta moto y puede disfrutarla", el bicampeón del mundo Pecco Bagnaia, que intenta disimular su preocupación por tener que batirse el año que viene con Márquez con las mismas armas. O no, porque él contará con la nueva Desmosedici GP24 y Marc pilotará la versión actual.

"Creo que es lo que todos esperábamos. No ha sido una gran sorpresa. Sabíamos que sería supercompetitivo", analizó el subcampeón del Pramac Jorge Martín. “Le he visto bien, pero no ha impresionado a nadie porque ya se sabía hasta qué punto podía ser rápido. Me ha sorprendido mucho el primer ‘run’ que ha hecho. Estaba deseando ver sus datos y el estilo tan parecido que tenemos. Mi equipo los ha visto y me han dicho que parecemos el mismo piloto. Usamos el freno muy parecido y por cómo hacemos las trazadas. Ya he aprendido cositas y espero seguir aprendiendo de él. Es un reto, una motivación. Será muy importante poder enfrentarme a uno de los mejores de la historia”.

Álex Márquez, que hace un año le mostró el camino a Marc al cambiar de Honda a Ducati experimentando una notable mejora, advertía que no puedo decir mucho porque él no puede decir excesivas cosas por contrato. Ha sido rápido, algo que ya sabía porque es algo que ya me ocurrió a mí y que esperaba que le pasara a él. Ha tenido el día que esperaba... No digo que será candidato al título porque me echa de casa", bromeó.

Pedro Acosta, rookie de MotoGP y el más joven de la parrilla a sus 19 años tras conquistar esta temporada la corona de MotoGP también lo tiene claro: "Sabemos quién es Marc Márquez, qué ha hecho Marc en los últimos 10-12 años. No puedes esconder eso, no puedes esconder la persona que tú llevas dentro. Me ha alegrado verlo otra vez arriba".

Y Maverick Viñales, que cerró los tests en Valencia como el más rápido hizo una curiosa lectura: "Marc lleva la mejor moto y es uno de los mejores pilotos, si no el mejor. Entonces, no me sorprende para nada. Lo que me gusta es que va a poner nerviosos a los demás", apuntó.

Joan Mir , campeón del mundo con Suzuki en 2020 y compañero de Márquez en el Repsol Honda esta última temporada, hereda el equipo técnico de Marc, con Santi Hernández a la cabeza, y asume el reto de liderar la remontada del fabricante japonés después de tres años a la deriva. El balear también cree que Márquez estará un paso por delante del resto en 2024: "Ha cogido una moto que ya estaba completamente evolucionada y nadie duda del talento y la velocidad que tiene Marc para ser rápido. No creo que haya enseñado todas las cartas", advierte.

"Hemos visto que Marc se encuentra muy bien y que va a dar mucha caña el año que viene”, coincidía el campeón de 2021, Fabio Quartararo: “Me reía cuando hacía la vuelta rápida. Ya en la primera salida con la moto nueva parecía que hubiera rodado con ella este año".

Álex Rins, que será el nuevo compañero del francés tras bajarse del 'barco' de Honda después de una sola campaña en el LCR, era de la misma opinión que el resto de la parrilla: “Honestamente, no me ha sorprendido. Sabía que Marc iba a ir rápido y ha ido como un tiro. Parecía que había hecho ya un test privado sin que nadie se enterase, porque ha salido a pista y enseguida ha ido rápido. Me alegro por él, porque después de tantos años sufriendo, al final creo que entras en bucle y cuesta salir de eso. Me alegro de le vaya bien”

"El año que viene se van a juntar la mejor moto y el mejor piloto, así que no tengo dudas de quién es el favorito en el Mundial" sentenció Jorge Lorenzo.