Test MotoGP Valencia, hoy en directo: sigue el debut de Marc Marquez con Ducati

Marc Márquez se subió anoche a la Ducati subida a un caballete en el garaje de Gresini y esta mañana por fin podrá probarla en pista. El piloto de Cervera ya está en box, al que ha llegado conduciendo un scooter y con un llamativo chaleco. El octocampeón, por cuestiones contractuales, no podrá lucir aún los colores de Gresini en su moto.

