Pedro Acosta, sobre ganar el Mundial de Moto3: "Fue un gran problema"

Ya con el mono de MotoGP para la próxima temporada, Pedro Acosta hizo un repaso de su recorrido por las categorías inferiores en las que ha cosechado las coronas de Moto3 (2021) y Moto2 (2023).

Unas gestas que no siempre fueron fáciles para su carrera, tal y como reconoció el piloto de Mazarrón en una entrevista con Europa Press. Para Acosta, proclamarse campeón de Moto3 fue "un gran problema" en su carrera por todas las "expectativas y ganas que generó en la gente", algunas de las cuales "no fueron tan realistas". Un bache que superó gracias, sobre todo, a su padre y a su abuelo, que "se la jugaron de verdad para sacar a un niño adelante" y a un equipo como KTM que le apoyó en su camino.

"Nadie se esperaba que alguien que se quedó sin equipo, de golpe apareciera en el oficial de KTM y ganara. Ni ellos mismos. Pero sin este equipo no hubiera sido posible", afirmó el joven piloto que este 2024 disputará la máxima categoría al manillar de la GasGas del grupo KTM. "Estuvimos en el momento y en el lugar adecuado", incidió.

Tras conquistar la corona en Moto3, el Tiburón de Mazarrón ascendió a la categoría intermedia, donde decidió permanecer en 2023 antes de dar el salto a MotoGP, un proceso en el que tuvo que hacer un largo aprendizaje. "Nos lo tomamos con calma, estoy contento de esa decisión", aseguró.

"Yo seguía pilotando como siempre y me sentía bien, hacía las mismas cosas de siempre, pero me caía, cometía errores, perdía tiempo en pista, y no mejoraba", explicó. "En Jerez empezamos a hacer las cosas bien. Llegamos a Le Mans, dimos un paso muy grande, era el segundo fin de semana que solo me caí una vez.Ganamos en Mugello la primera carrera y a partir de ahí fue muy bien el año", rememoró en la entrevista. Una experiencia y unos errores que pudieron trasladar a 2023, donde se volvió a conseguir el título.

De cara al futuro en la categoría grande, explicó que "no vengo aquí a engañar a nadie, la moto que hemos estado usando este año ha sido la misma que usamos el año pasado a partir de Mugello".

También rememoró sus inicios en la Rookies Cup "que lo fueron todo para mi", y los esfuerzos de su familia para ayudarle a cumplir su sueño. "Hipotecaron una empresa para sacar a un niño adelante, se la jugaron de verdad con los ojos cerrados", explicó, repasando lo bien que lo pasaba de niño cuando iba a ver rodar a su padre. Unas sensaciones que quiere mantener en su nueva etapa.

"Lo dije el primer día que entré en el box de MotoGP, que no quiero ver malas caras, porque vengo aquí a reírme, no vengo a 'trabajar'. No merece la pena amargarse o estar de mal humor por nada. Por esto, sigue la pasión del niño que empezó, ahora es mi profesión, pero me sigue motivando", aseguró.