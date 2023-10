El Mundial más luchado de Bautista: "Toprak no me ha dado tregua en todo el año"

"Es fantástico poder celebrar un título en casa, con tu familia, con amigos de verdad, con tu equipo y con todos los aficionados", dice Álvaro "Estoy muy contento y muy orgulloso de mi equipo y de mi gente, porque hemos tenido un año increíble", reivindica el piloto de Talavera, de 38 años

Álvaro Bautista, que logró por segundo año consecutivo el título de campeón mundial de Superbikes al ganar la primera carrera del fin de semana en Jerez, ha celebrado por todo lo alto un éxito muy luchado frente al turco Toprak Razgatlioglu. "Este campeonato ha sido más duro que el del año pasado. Siendo campeón, todo el mundo espera que ganes. Además, en 2022 peleamos tres pilotos y este año ha sido un mano a mano con Toprak, que no me ha dado un momento de tregua y me ha obligado a dar el cien de mi en cada carrera", ha valorado el piloto toledano.

"Es un sueño hecho realidad. Me siento muy feliz", ha destacado Bautista, emocionado. "Estoy muy contento y muy orgulloso de mi equipo y de mi gente, porque hemos tenido un año increíble. Hemos ganado muchas carreras, nuestro rendimiento en casi todas las situaciones ha sido bueno", ha añadido.

"La mejor manera de terminar la temporada es defender el título. Mis dos títulos anteriores los gané en Australia e Indonesia, un poco lejos de casa. Está bien, lo disfrutas con tu equipo y tus amigos allí, pero no es lo mismo que celebrarlo con tu familia, con amigos de verdad, con tu equipo y con todos los aficionados. No es fácil ganar un título en casa. Estoy muy contento de ganarlo aquí", ha compartido Bautista.

"Mucha gente me decía 'sólo necesitas dos puntos, mantén la calma' y yo contestaba 'no pienso en los puntos, ni en el resultado, ni en el campeonato'. Quería ser libre y disfrutar. Quizá, si piensas en ese tipo de objetivo es peor, porque entonces te relajas y pierdes la concentración, pierdes rendimiento y cometes errores", subrayó.

"Preferí olvidarme de todo e intentar centrarme en mí mismo, disfrutar de mi pilotaje. Me sentí muy bien desde el principio y pude mantener mi ritmo. En las últimas vueltas, empecé a pensar más en el campeonato, ¡pero es normal! Ahora puedo relajarme, porque tenía mucha presión", añadió Bautista, que se une a Fred Merkel, Doug Polen, Carl Fogarty y Jonathan Rea en el grupo de pilotos que han revalidado el título en el Mundial de Superbike.