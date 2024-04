Maverick Viñales rompe a llorar: "He querido tirar la toalla"

Maverick Viñales dio un recital en el GP de Las Américas para llevarse un triunfo muy valioso en la carrera de Moto GP, superando a Pedro Acosta y a Enea Bastianini. Al terminar la carrera, el piloto español se derrumbó por completo y no pudo evitar las lágrimas ante el micrófono de DAZN.

"No tengo palabras", afirmó antes de romper a llorar. "Ha sido muy duro. Hemos sufrido mucho. Mi familia lo sabe bien, todo el esfuerzo que le he puesto a esto y al final ha sido recompensado. Tengo muchas ganas de abrazar a mi mujer y a mis niñas, que lo sufren conmigo. En Austria no sabía si parar, no correr más y ahora estoy en lo alto del todo. Esto ha sido una hazaña histórica y solo quiero dar las gracias a todas las personas que me han dado fuerzas", explicó Viñales.

"Ha habido momentos en los que he querido tirar la toalla, pero siempre he tenido el apoyo suficiente para seguir levantándome cada mañana para darlo todo", concluyó el reciente ganador del GP de Las Américas.