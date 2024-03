Maverick Viñales: "Me he quitado un peso de encima al ganar con Aprilia'

El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Portugal de MotoGP ha asegurado que se ha quitado 'un peso de encima al ganar con Aprilia'.

Viñales ha reconocido que este triunfo no le dejan que se lo apunte en el libro de victorias: "no me dejan, no me dejan… en el libro no, pero para todo el mundo sí y para mí, cierro un círculo, y eso me encanta ya que me saco mucho peso de encima al ganar con Aprilia en un proceso bastante largo, pero estoy muy satisfecho".

Viñales recordó sobre su gastroenteritis que "se pasa muy mal, la noche del jueves al viernes solo dormí una hora y hay momentos en los que se tenía que apretar los dientes y sufrir, y el viernes fue uno de ellos; en Catar no estábamos muy contentos con la adherencia de la moto y necesitábamos cambiar y hemos notado una gran diferencia".

El piloto de Aprilia aseguró que: "aquí hay que ir con el cuchillo entre los dientes, y lo tengo bien afilado. En los duelos he estado bastante bien, puedo frenar mucho más tarde y eso significa que puedes atacar, pero el fin de semana está siendo muy difícil porque el circuito no está a un nivel increíble y las condiciones cambian cada fin de día".

De las posibilidades de vencer el gran premio, Maverick Viñales fue claro: "a 'Pecco' le estaba cogiendo poco a poco, le iba recortando y no quería quemar los neumáticos, quizás él también se estaba guardando, pero he visto que ha cometido algún error, como Marc y Martín".

"En un fin de semana tan difícil, parece que nuestra moto es la más estable y estoy muy contento con lo que tengo debajo de las piernas y físicamente no voy a tener problemas. Estoy bien", afirmó Viñales.

Al ver el error de Bagnaia reconoció que pensó: "es mi momento, toca ser perfecto en la pista, y así lo he hecho, clavando los sectores, intentando estar en el mismo ritmo y eso me ha permitido tener las tres décimas con las que he podido controlar el final.

"La clave con esta moto es encontrar el equilibrio y este fin de semana lo tenemos, el equipo está trabajando muchísimo para tener esa misma base todos los fines de semana y cuando estamos así sabemos que tenemos oportunidades de estar delante", comenta Maverick Viñales, quien insiste en que "una victoria siempre es muy difícil, pero veo posible luchar por el podio en cada carrera y hay que seguir con esta mentalidad.

Márquez, satisfecho

Por su parte, Marc Márquez, segundo en la sprint, se mostró "contento" por el resultado y agregó que era muy exigente y que "la valoración del sábado en general es de bien", porque ha "cometido un gran error en la Q2" que le "ha perjudicado" y le ha "hecho salir desde la octava posición".

Márquez reconoció que "arriesgar es, obviamente, un aumento de confianza y tener un poquito más por la mano la situación, pero la caída de ayer y la de hoy son caídas por falta de conocimiento, no por ir más rápido de la cuenta".

"La (caída) de la Q2 ha sido porque iba 'encendido' o centrado en pilotar y he activado antes de tiempo el dispositivo de la suspensión trasera, que se activa en la última curva, y me ha bajado antes de entrar y me ha hecho caer. Son automatismos que no acabo de tener perfectos, pero en carrera lo he podido salvar, precisó".

"Es verdad que este fin de semana tengo otra confianza, hemos hecho unos cambios, y otro para la segunda clasificación y la sprint, que estamos intentando entender", explica Marc Márquez, quien se da un margen para hacerlo: "queda esta carrera, Austin y Jerez, y después llega un test muy importante para el que ya tengo cosas pendientes en la cabeza, lo que me da confianza, pero no te tienes que dejar llevar por la euforia".

Siempre con su discurso humilde, aseguró: "seguiré con el perfil bajo y hasta que no haya tres o cuatro carreras consecutivas con un buen nivel no va a salir de mi boca otra cosa que no sea lo de paso a paso. Lógicamente, es un placer poder luchar con los pilotos rápidos de Ducati, que son Martín y 'Pecco', los dos que están más en forma".

Del adelantamiento a Jorge Martín, reconoció: "En esa frenada soy muy fuerte, por eso le he pasado ahí, tenemos la telemetría y sabemos donde vamos más rápido cada uno y sabía que ese era un punto en el que yo me encuentro fuerte, pero también voy más al límite, por eso ayer me caí y hoy he cometido el error, así que lo tengo que controlar".

En cuanto al gran premio afirmó que "todo dependerá de la salida y de las dos o tres primeras vueltas; no hay secretos". "En el MotoGP actual la calificación penaliza muchísimo, entonces todo depende de esa primera vuelta que hoy ha sido muy buena, porque he podido adelantar", agregó.

"La salida también ha sido muy buena. Dependerá de eso. La carrera es más larga y lo bueno es que parece que con neumáticos usados me encuentro más cómodo que con nuevos. Veremos dónde podemos llegar", exclamó Márquez.

"Si saliera en primera fila, diría que podemos ganar. Lo diría así, porque tampoco me escondo. O diría que podemos estar en el podio, pero saliendo octavos, todo depende de esa primera vuelta; estamos hablando de un Pecco, un Martín y un Viñales que no fallan y son muy constantes y si cogen el hueco ese es muy difícil y hay que arriesgar para recuperar", comentó Marc Márquez.

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo reconoce que "el último parcial es mi punto débil. Iba muy constante y muy bien, pero inclinado la Aprilia tiene un punto más y nosotros tenemos otros puntos fuertes que debemos saber aprovechar".