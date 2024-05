Martín: "Aleix es una persona muy importante en mi vida; lo veo casi más que a mi novia"

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), líder de la clasificación provisional del mundial de MotoGP, ha explicado sobre sus lágrimas tras el anuncio de la retirada de Aleix Espargaró que éste "es una persona muy importante" en su vida y que lo ve "casi más" que a su novia.

"Antes hice una entrevista y me preguntaron por él y ya veía que no iba a poder resistirme, pues es una persona muy importante en mi día a día; lo veo casi más que a mi novia. Pero, sobre todo, quiero agradecerle su carrera deportiva; es el segundo piloto con más carreras en la historia y, por lo que me toca, me ha ayudado mucho desde mi infancia y es un referente para mí", asegura Martín.

"Es una persona supergenerosa; es lo que más destacaría de él, la generosidad con la que nos trata su entorno, ya que siempre piensa más en el resto, es un ‘sí a todo’, no pone pegas y siempre intenta aportar. Es una persona bellísima", continúa explicando sobre su amigo Aleix Espargaró.

Defensa del liderato

En lo que a defender su liderato se refiere, aseguró que eso ahora mismo le "da un poco igual". "Lo importante es que hemos mejorado con respecto a otros años y las Aprilia no estarán tan lejos; esto es importante. Mi objetivo aquí, seguramente, no sea ganar, porque va a estar complicado. Si nos acercamos a las Aprilia tendremos alguna posibilidad. Mi prioridad es intentar sacar lo mejor de la Ducati, exprimirla a tope y poder sacar puntos", agregó.

"Ya hace dos años también hice segundo, el año pasado tercero, y siempre he ido rápido, si bien por H o por B me ha costado rematar y las Aprilia estos dos últimos años han ido muy rápido. Pero es un circuito que me gusta, por lo que seguramente será un gran reto pues creo que varios pilotos como Márquez, Pecco, incluso Bezzecchi, les veo fuertes y será difícil ganarles, pero habrá que ir a por ello", reconoció Martín.

De su futuro dijo tener 'cero novedades' y enseguida dijo entender 'los tiempos de Ducati', para recordar: "Hablamos al principio del año y hay que esperar, o sea que no hay prisa y no puedo controlar eso, entonces no tiene sentido darle más vueltas, obviamente quiero ir de rojo porque ahora es la mejor moto, pero me halaga saber que hay otras opciones", precisó.

Y destacó: "Todas las fábricas han llamado a mi puerta, así que estoy contento y eso significa que estoy haciendo bien las cosas; sea donde sea, estaré bien, pero Ducati sigue siendo mi primera opción".

Y sobre la Aprilia de su amigo Aleix Espargaró dijo que le cuenta 'detallitos, secretos', para afirmar: "Igual no está bien decirlo, pero creo que sería capaz de pelear por el título con otras motos. Creo que soy un piloto que me adapto mucho a la moto que llevo y eso se ha visto durante los años, no tendría ningún problema en ser competitivo con otras motos".

"Sigo confiando en que en la segunda parte de temporada me irá muy bien, carreras muy seguidas, que es lo que yo necesito para coger esa velocidad y hacerlo bien, pero sí, este principio de temporada está siendo el mejor de mi carrera", reconoció Jorge Martín.

"No soy el mejor frenador, pero sí que consigo hacer mucho paso por curva en este tipo de circuitos y no se me dan mal los circuitos fluidos como Montmeló, hay que adaptarse, intentar dar el máximo y no hay más historia, para ser campeón, hay que ir rápido en todas partes, eso es indiscutible, pues ya el año pasado fui rápido en todos los circuitos, no hubo ninguno en el que no pudiese ser competitivo, así que hay que seguir esta línea de trabajo que es la correcta", señaló Jorge Martín.