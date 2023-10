Márquez revela a qué piloto llamó para pedirle consejo

"Llamé a Dani el domingo de Japón porque estuvo muchos años en Honda y quería pedirle consejo, de piloto a piloto", ha explicado Marc "Aunque Pedrosa es trabajador de KTM, siempre he tenido una relación muy buena con él y me ayudó mucho", añade

Marc Márquez ha argumentado este jueves su fichaje por Gresini y ha reconocido que salir de su "zona de confort" y dejar atrás a su equipo de confianza en Honda ha sido la decisión "más difícil de mi carrera deportiva". Pero entre otros muchos detalles, el piloto de Cervera ha reconocido que le asaltaron las dudas hasta el último momento y ha revelado en una entrevista en DAZN que llamó a Dani Pedrosa para pedirle consejo.

"Yo firmé un preacuerdo con Gresini, es un MoU, un preacuerdo que se hace rápido, porque no quería avanzar con ningún contrato para que eso no condicionara mi decisión con Honda", ha explicado Márquez. Y fue en ese momento de indecisión cuando decidió llamar a Pedrosa.

"Llamé a Dani el domingo de Japón. Estaba en la habitación después de la carrera: ¿Dani te puedo llamar? Y lo llamé. ¿Qué le pregunté? No, que esto os lo cuente él si quiere. Pero sí, lo llamé a él porque estuvo muchos años en Honda. Ha tenido una carrera deportiva también peculiar", ha señalado.

"¿Qué me dijo? Que lo cuente él si quiere, o sea, a ver si se va a enfadar. Pero yo lo llamé para pedirle consejo piloto a piloto. Ya no de ¿qué hago? o ¿qué no hago? porque él es piloto y trabajador KTM. Con Dani siempre he tenido una relación muy buena, y me ayudó mucho", ha añadido Marc.