MotoGP, en directo: la carrera de hoy del GP de Argentina, en directo y online

25 vueltas esperan por delante a los 17 protagonistas que hoy tomarán la salida en la segunda carrera larga de la temporada de MotoGP. En este preciso instante, caen gotas sobre el trazado argentino. No es lluvia intensa, pero se mantienen mojado los 4,8 quilómetros del circuito de Termas de Río Hondo.

The moment we've been waiting for is here! It's time for #MotoGP! ✊



Join us now for the build up and watch the full race here 👉 https://t.co/reYu4Ux6ZJ with #VideoPass 👀 #ArgentinaGP 🇦🇷

https://t.co/8Ed0PJI28b