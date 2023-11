Marc Márquez, sobre Honda y Marini: "Estoy feliz por Luca"

"Es un piloto joven, con experiencia encima de una Ducati. Yo pasaré a una moto competitiva y él pasará a un proyecto en el que hay que trabajar mucho", dice Marc "Mi rivalidad con Valentino no es ningún secreto en el pasado, pero la cuestión, que era si me extrañaba o no que Marini cogiera mi sitio...", recuerda el 93

Marc Márquez sigue tachando fechas del calendario de Mundial de MotoGP 2023 a lomos de la Honda RC213V antes de iniciar su nueva aventura con el Gresini Racing y la Ducati el martes 28 de noviembre en el test de Valencia 2023. En Sepang, tras concluir la carrera en la decimotercera posición, a casi 30 segundos del ganador, Enea Bastianini, Marc analizó en DAZN los rumores que sitúan a Luca Marini en el Repsol Honda junto a Joan Mir en 2024.

"Al final Luca Marini es un piloto joven, con experiencia encima de una Ducati, que ahora mismo parece ser la mejor moto en parrilla por los resultados. Ya veremos, porque en Tailandia, al parecer, sonaba más Di Giannantonio, pero al final Honda sabrá la estrategia que tiene", señaló Marc Márquez.

"Estoy feliz por Luca. Si al final se hace oficial, tiene un buen desafío para pasar de la competitiva Ducati a la Honda. Yo pasaré a una moto competitiva y él pasará a un proyecto en el que hay que trabajar mucho", destacó Márquez.

Respecto a la tensa relación con Valentino Rossi y el hecho de que pueda ser su hermano el que ocupe su vacante en Honda, Marc subrayó que "hay que diferenciar las cosas y, en este sentido, con Luca Marini siempre he tenido un trato muy respetuoso, muy cordial. En el pasado con mi hermano las cosas no fueron así, pero ahora sí es así. Mi hermano fue campeón del mundo de Moto2 y se merecía subir a MotoGP, da igual que nombre sea y que apellido tenga, cada uno tiene su estilo, tiene su carácter y su pilotaje en pista, y eso se tiene que diferenciar completamente", expuso Marc.

"Mi rivalidad con Valentino no es ningún secreto en el pasado, pero la cuestión, que era si me extrañaba o no que Marini cogiera mi sitio, es que si un piloto va rápido y un piloto se lo merece...", zanjó Marc Márquez.