Jorge Martín repite en Valencia e iguala a Àlex Crivillé

El madrileño se convierte en el primer 'Poleman' del curso en conseguir tres veces la P1 de forma consecutiva en la sesión clasificatoria. Quartararo fue 4º y 'Pecco' 8º Con la Pole Position de Martín, Ducati iguala el récord de Poles en un curso para una marca (16). A Martinator le acompañarán Marc Márquez y Jack Miller en primera fila

Pole Position para Jorge Martín, que repitió en Valencia un año más tarde. El madrileño suma así la quinta del curso, la novena en MotoGP (iguala ya al mismo Àlex Crivillé) y la 30ª como piloto mundialista. Números al alcance de muy pocos.

No hubo pelea una vez más. Jorge Martín sacó el martillo en su primera vuelta lanzada y dejó a todos sus rivales en la lona, aunque las diferencias fuesen mínimas entre el resto de pilotos del Top10. El madrileño 'salvó los muebles' para Ducati, que solo consiguió meter a 2 de sus monturas entre los siete primeros. Solo Jack Miller, además de 'Martinator, se coló entre los mejores (P3).

Getting used to it! 😎@88jorgemartin takes POLE at Valencia 🔥🔥🔥#TheDecider pic.twitter.com/E66hcRtH1v