El 'cabreo' del CEO de Ducati por el incidente Márquez-Bagnaia

Ducati vió las dos caras de la moneda en Portimao: por un lado conquistó un sensacinal doblete con Jorge Martín por delante de Enea Bastianini, pero por otra parte, su campeón Pecco Bagnaia se fue al suelo a falta de tres vueltas después de tocarse con Marc Márquez. El incidente se ha viralizado en las redes sociales, con dos bando polarizados, culpabilizando a uno u otro piloto, pese a que la FIM lo consideró un 'lance de carrera'.

El octocampeón del mundo, que el sábado en la carrera sprint terminó segundo, logrando su primer podio con la Ducati en su segundo gran premio con el Team Gresini, luchaba con Bagnaia por la quinta posición en la carrera principal del domingo y adelantó a Bagnaia por el interior de la curva 5. El italiano intentó recuperar la posición por el hueco que dejó Márquez al irse un poco largo, pero el catalán estaba volviendo a su trayectoria y no vio a Pecco. Como resultado, ambos se tocaron y terminaron sin puntos.

Mientras los responsables del equipo oficial, Ducati Lenovo, en el que milita Bagnaia y el satélite Gresini de Márquez intentaron apaciguar los ánimos, el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, se mostró bastante molesto en su valoración a 'Sky Sport MotoGP'.

"Está claro que, cuando pasan estas cosas, todos nos sentimos un poco mal... pero así es como son las carreras. Pecco y Marc son dos grandes campeones y no quería abandonar ninguno de los dos, aunque no les justifico. He seguido el análisis de la acción que se ha hecho en televisión y según desde dónde lo veas tiendes a estar de acuerdo con uno u otro", comentó.

Sobre la posibilidad de que la llegada de Márquez vaya a cambiar la jerarquía en Ducati, el máximo dirigente de la compañía de Borgo Panigale, respondió con otro candidato: "Aquí hay muchos campeones, aquí hemos visto a Pedro Acosta hacer una gran carrera. Así que no sé si un campeón más o un campeón menos cambia quién sabe qué al final. Todos son muy fuertes, algunos son campeones del mundo como Pecco y Marc, que siempre quieren ganar. Entiendo que a la prensa le guste el tema, pero intento no entrar en la polémica. No muerdo", zanjó Domenicali.