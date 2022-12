Lorenzo: “La gente quiere ver rivalidad, que haya pique…"

DAZN profundiza en la tensa relación de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa cuando ambos disputaban el Mundial de MotoGP “Yo estaba dominando la categoría, él venía para quitarme ese sitio y ahí empezaba la lucha más dura”, explica Pedrosa

DAZN, la plataforma de streaming de deporte, ha estrenado este miércoles ‘Héroes de su tiempo’ el segundo capítulo de ‘Cuatro Tiempos’, la serie que reúne a cuatro leyendas del motociclismo español: Jorge Martínez ‘Aspar’, Àlex Crivillé, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Esta nueva entrega profundiza en la rivalidad que mantuvieron en la pista Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, que para el gran público tuvo su origen en el GP de Alemania de 2005 en 250cc, cuando Lorenzo se fue al suelo tras tocar por detrás la moto de Pedrosa.

Sin embargo, el catalán cree que esa pugna nació antes: “Ya venía de mucho antes. Yo sabía de él, él sabía de mí, los dos teníamos una condición particular, teníamos que buscar nuestro hueco. Yo quería ser piloto, tenía que ganarme el ser un piloto profesional, seguro que igual que él (...) En 125cc ya veníamos ‘picados’ aunque no tuviéramos grandes momentos en pista o por un campeonato. Luego, en 250cc, tuvimos ya más pique en pista. Al final, en ese momento yo estaba dominando la categoría, él venía para quitarme ese sitio y ahí empezaba la lucha más dura”, señala Pedrosa.

Lorenzo asegura que tener un rival fuerte le hacía crecer como piloto: “Yo buscaba esa rivalidad, porque me motivaba tener un enemigo”. Sin embargo, el mallorquín afirma que echa de menos una rivalidad como la que él tuvo con Pedrosa: “No se puede forzar, es así. Seguramente lo de Instagram, ponerse ‘likes’ y todo eso de llevarse bien todos ha afectado, porque antes no había redes sociales, pero vende menos. La gente lo que quiere es ver rivalidad, que haya pique… Es lo que les mantiene pendientes”.

En una línea similar se manifiesta Pedrosa: “Tampoco puedes crear una rivalidad de la nada, eso tiene que ser algo real. A mí no me gustaba, y yo no le gustaba a él. Así fue la historia”.

En ‘Héroes de nuestro tiempo’, Crivillé compara la rivalidad entre Lorenzo y Pedrosa con la que él tuvo con el australiano Mick Doohan: “Mi mejor época fue la de 500cc y Doohan. Ya venía fuerte dándole caña a los americanos, tanto Rainey como a Schwantz, pero se lesionó en Assen justamente en la carrera que gané en el 92. Se recuperó y fue el rival del que más aprendí, tuvimos nuestros roces, piques…”.

Pedrosa fue campeón del mundo en tres ocasiones, una en 125cc y dos en 250cc, pero nunca lo logró en la categoría reina, algo que para ‘Aspar’ es una de las grandes injusticias del motociclismo: “Visto desde aquí, claro que sí, porque creo que, lamentablemente, las lesiones no le acompañaron, pero tuvo el título en la mano varias veces”.

