Jorge Martín: "Es una vergüenza que un Mundial se decida así"

'Martinator' se mostró correcto pero muy crítico tras acabar el Gran Premio de Qatar en P10 por sufrir problemas en su neumático delantero desde la salida El piloto de Pramac apuntó que se "reía encima de la moto" al ver la situación y que intentará "recortar el máximo de puntos en Valencia ya que es una pista que se me da muy bien"

Jorge Martín, que se juega el título con 'Pecco' Bagnaia, se mostró muy crítico tras acabar en la P10 el Gran Premio de Qatar de MotoGP "No sé qué ha pasado. Yo creo que en la salida ya se ha visto que he sido el único piloto, por casualidad, que ha deslizado en la salida, algo que no suele pasar cuando la pista está limpia con neumático nuevo", señaló Martín.

"A partir de ahí, he intentado recuperar alguna posición pero no podía ni con mi compañero de equipo, que ha cometido un error y le he podido adelantar. Luego he visto que me podía caer en cada curva, no podía pilotar... al menos he podido tener paciencia para acabar la carrera, que creo que hoy era muy difícil para las intenciones que teníamos. Espero que no vuelva a ocurrir", añadió Jorge Martín.

"Parecía que se me había olvidado pilotar y creo que sí, que hubo algo de frustración en algún momento. Luego ya hasta me reía encima de la moto porque me parecía una broma que un campeonato se decida de esta forma. Pero bueno, ya está, me ha pasado a mí y esperemos que ya no me pase más. Me da vergüenza sentirme así", dijo.

"Obviamente voy a pelear hasta el final para intentar ganar y hacer alguna estrategia para poder recuperar puntos. Pero no cambia nada: hoy se ha decidido gran parte del campeonato y en vez de estar a menos de diez puntos o incluso en el liderato, estamos a 21", lamentó.

Jorge Martín se mostró de acuerdo con las declaraciones de Aleix Espargaró, quien afirmó que estos neumáticos no están a la altura del campeonato: "Estoy al 100% con él, porque hoy se ha visto y nunca me había pasado. Al final, ayer 'Pecco' dijo que tenía un neumático defectuoso y estaba a tres décimas de mí, pero yo hoy estaba a un segundo y algo de él...".

Martín centró el problema en el neumático trasero, aunque "al final afecta mucho al delantero, porque cuando la goma no agarra, no puedes pararte, tienes que frenar más fuerte y se vuelve todo mucho más complicado". "Pero bueno, ya está, es que tampoco puedo decir mucho más", subrayó.

"La esprint en Valencia me puede ayudar a recuperar, aunque creo que son muchos puntos para un fin de semana. En fin, como siempre digo, puede pasar de todo, ya que son carreras en las que se puede generar mucho grupo. Veremos qué podemos hacer para que haya un grupo grande y aprovechar esa situación en una pista que me gusta mucho", continuó Jorge Martín, que dijo que no sabe que esperar de Michelin. "Esperaremos a que analicen las gomas y seguramente habrá que reunirse para ver qué ha pasado", manifestó.