Joan Mir: "No iría a Yamaha"

Tras dos meses de baja, Mir volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña Su primer año en Honda no está siendo nada bueno, pero el piloto quiere "darle la vuelta a la situación con Honda"

El primer año en Honda de Joan Mir está siendo muy duro. Ha tenido que acostumbrarse a vivir varias lesiones y caídas. El piloto campeón del mundo en 2020 con Suzuki ha estado en los dos últimos meses de baja. Una lesión en la mano derecha, que no parecía tan grave, lo dejó fuera de los dos siguientes compromisos cuando el piloto se lesionó en el Gran Premio de Italia, y a posteriori, se perdió los de Alemania y Países Bajos.

"Hubo una lesión, con unas molestias, y con el parón y la situación en la que estaba, pues decidí poner las cosas en su sitio. Ahora estamos aquí, con las pilas cargadas y con ganas de darle la vuelta a la situación", valoró este jueves el mallorquín en Silverstone.

Los continuos fallos de las Honda han provocado que sus pilotos tuvieran muchas caídas. Durante este parón de 6 semanas, Honda ha ido introduciendo cambios que se tienen que ver ya este próximo fin de semana en el GP de Gran Bretaña. La moto no ha funcionado y tanto Marc Márquez como Joan Mir no están nada contentos con las prestaciones. Alberto Puig, jefe de la escudería lo desveló hace unos días: "Después del parón seguro que daremos pasos adelante, pero hay que ser conscientes de que no tendremos una moto fantástica. Las cosas no van como nos gustaría y no habrá cambios radicales". Una frase que dejó un poco de esperanza para los pilotos españoles, pero que no dejan de calmar la situación de Honda.

El mallorquín se sinceró y admite que le falta motivación: "Para nada le he cogido miedo a la moto. Lo que pasa es que, cuando no te salen las cosas te desmotivas. Estaba desmotivado, estoy desmotivado. Cuando estás acostumbrado a tener buenos resultados y no te paras de caer, pues cuesta".

Ayer, Alex Rins desveló que se irá a Yamaha, después de correr esta temporada con la escudería LCR con una Honda RC 213 V. Mir, consultado por si cambiaría de escudería ha afirmado que no se lo plantea: “Yo no me iría a Yamaha, quiero darle la vuelta a la situación con Honda”.