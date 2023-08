Jaume Masiá se lleva la 'pole' en Silverstone en Moto3

El piloto valenciano saldrá desde la primera posición, por delante del británico Scott Ogden y el líder del Mundial, Daniel Holgado

El español Jaume Masiá (Honda) sumó su segunda "pole position" de la temporada y la sexta de su carrera deportiva, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 que el domingo se disputa en el circuito de Silverstone.

Masiá se vio superado con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta por los japoneses Tatsuki Suzuki (Honda) y Ayumu Sasaki (Husqvarna), y el británico Scott Ogden (Honda), pero habían rodado en el cuarto parcial con banderas amarillas por la caída de su compatriota Taiyo Furusato (Honda) y sus registros fueron cancelados por Dirección de Carrera.

Desde la primera clasificación y a pesar de las condiciones adversas, lograron pasar a la segunda clasificación el español Xavier Artigas (CFMoto), que tuvo no pocos problemas durante los entrenamientos, consiguió ser el más rápido y pasar a la segunda clasificación.

Junto con Artigas lograron pasar a la siguiente clasificación su compañero de equipo, el australiano Joel Kelso, además de los japoneses Ryusei Yamanaka (Gas Gas) y su compatriota Taiyo Furusato (Honda).

Precisamente Artigas fue el primer protagonista, aunque negativo, pues nada más comenzar la segunda clasificación tuvo un problema mecánico que le obligó a regresar a su taller con el piñón de ataque de la cadena de transmisión de su moto suelto.

El español Daniel Holgado (KTM), líder del mundial, fue el primero en marcar un registro rápido, aunque la lluvia que había parado durante algunos instantes, comenzó a caer con fuerza y los tiempos volvieron a ser mucho más lentos.

Holgado se vio superado por varios pilotos, pero con ganas de defender su posición en el campeonato, continuó tirando y recuperó el liderato una vuelta más tarde, aunque con una dura pelea con los japoneses Ayumu Sasaki (Husqvarna) y Tatsuki Suzuki (Honda), sin que nadie diese su brazo a torcer por la tensión del momento y las adversas condiciones de la pista.

Y así fue, Daniel Holgado peleó sin dejarse nada dentro y, vuelta tras vuelta, recuperó el liderato, 2:25.607 a poco más de cuatro vueltas del final, pero tras él, Jaume Masiá, 2:25.072, y Scott Ogden, le arrebataron el privilegio de ostentar la "pole position".

Menos de cuatro minutos por delante y cualquier cosa podía suceder. Las condiciones de la pista hicieron que el resultado fuese casi una lotería.

Y pasó. Daniel Holgado quiso recuperar la primera plaza y acabó por los suelos en la curva 17, muy cerca ya de la línea de meta. La clasificación para él había concluido con una espectacular "volada" por los aires.

