¿Dónde es la primera carrera del Mundial de MotoGP 2023?

Ya no queda nada para el inicio del mundial de MotoGP en el GP de Portugal Este fin de semana se realizarán los últimos test de pretemporada

MotoGP calienta motores y este fin de semana se disputarán los últimos test de pretemporada previos al inicio de MotoGP 2023. Estos test, que se llevarán a cabo en el Circuito de Portimao, serán definitivos para ver en qué punto está cada equipo y quién está preparado para plantarle cara a Ducati.

Durante los test de Sepang, el dominio de la fábrica de Bolonia resultó incontestable y solo Aprilia logró colarse entre las Ducati en las nueve primeras plazas. La única moto no italiana en el Top 10: Marc Márquez. Sin embargo, al ocho veces campeón del mundo no le vale. Después de Sepang, Márquez le dio un toque de atención público a Honda: quería mejoras o se plantearía su futuro.

Los test de Portimao serán la prueba de fuego. Un mes después, los pilotos verán si las fábricas han escuchado sus comentarios y si han sido capaces de dar la talla. Será la última oportunidad para lograr la mejor puesta a punto posible antes del primer Gran Premio.

El Gran Premio de Portugal, el primero de la temporada, se disputará del 24 al 26 de marzo en el Autódromo Internacional do Algarve. El Circuito de Portimao, construido en 2008, se estrenó en el Mundial de MotoGP en 2020 debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia del COVID-19.

