Aprilia, a por todas con Aleix y Viñales

Aleix Espargaró y Maverick Viñales han presentado la nueva Aprilia RS-GP en el circuito de Portimao, donde mañana arrancan los últimos test de pretemporada "Si el año pasado no teníamos expectativas y fuimos la sorpresa y este año las tenemos y hay que confirmarlo", afirma Massimo Rivola

Aprilia ha sido el penúltimo equipo de MotoGP en presentar su moto para la temporada 2023, con la decoración que lucirán las RS-GP de Aleix Espargaró y Maverick Viñales en el Mundial que arranca el próximo 26 de marzo en Portimao. El circuito portugués de Portimao, donde mañana sábado arrancan los últimos test de pretemporada, ha sido también el escenario de la presentación del equipo italiano.

Con la nueva RS-GP, Aprilia espera poder luchar de tú a tú con las Yamaha, Honda y Ducati, después de que el pasado año Aleix Espargaró peleara casi hasta el final por el título. Los de Noale protagonizaron un espectacular inicio de curso, pero acabaron perdiendo la segunda posición del Mundial de equipos respecto a KTM mientras Espargaró dejó escapar el podio final del campeonato 2022. Aprilia mantiene el negro y el rojo como referentes de la marca y la franja púrpura del año pasado, mientras que la RS-GP conserva el alerón horizontal en el colín.

"Hemos hecho mucho trabajo preparando esta temporada. La parte más difícil es probar las novedades y maximizar sus beneficios, pero hemos hecho un buen trabajo en Sepang y esperamos que la climatología sea buena en Portimao. Ha sido un invierno movido, pero ha valido la pena", ha señalado Romano Albesiano, director técnico de Aprilia.

Por su parte, el team principal Masimo Rivola ha subrayado "el gran trabajo de nuestro persol en Noale", que les permite elevar el listón para encarar la nueva temporada: "Estamos muy motivados porque para nosotros es una gran oportunidad. Será un doble trabajo para todos con 42 carreras en el calendario. Si el año pasado no teníamos expectativas y fuimos la sorpresa y este año las tenemos y hay que confirmarlo".

Aleix Espargaró se siente "preparado para este gran reto" después de un invierno "entrenando a fondo" para cumplir su objetivo, después de la decepción del pasado curso: "Estoy hambriento por competir como hice el pasado año. No será fácil porque tenemos el doble de carreras y las expectativas son altas. El primer test fue bastante bien y veremos lo lejos podemos llegar".

