Dani Pedrosa se pondría una nota alta, "un diez"

El piloto probador de KTM, reapareció en Jerez como invitado y finalizó sexto tras una buena actuación "Mi velocidad era buena, pero mi agresividad estaba más oxidada y la de ellos estaba bien pulida", explicó

El español Dani Pedrosa (KTM RC 16), piloto probador del fabricante austríaco KTM y séptimo en el Gran Premio de España de MotoGP dijo tras la carrera que se pondría "una nota muy alta, un diez porque al final todo ha ido muy bien".

"La velocidad estaba ahí, en el 'time attack' nos desenvolvimos muy bien, nos clasificamos directos a la Q2. Han pasado cosas muy buenas, quizás en la carrera sí que han faltado detalles para estar un poco más espabilado. Yo lo que he notado es que el viernes me encontraba mucho más fresco, despierto, con chispa", reconoce Pedrosa.

"El segundo día me noté un poco más apagado en cuanto al sistema nervioso. Y hoy ya me he levantado y he notado que no tenía tanta chispa como el primer día. Quizás no me ha dado tiempo por la noche a recuperarme y estar tan fresco, pero supongo que es algo normal al estar tanto tiempo fuera", explicó el probador de KTM.

Pedrosa dijo que le gusta hacer bien las cosas y que el resultado es también por tener detrás "una gran fábrica que han hecho un súper trabajo para poner dos motos en el taller que han funcionado muy bien, hemos progresado y ganado velocidad".

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

"Es verdad que con los años uno va perdiendo físico, es lo que he notado en la salida, en las primeras vueltas y sobre todo en los adelantamientos, me he notado más oxidado, y los jóvenes todo lo contrario. Mi velocidad era buena, pero mi agresividad estaba más oxidada y la de ellos estaba bien pulida", asegura Pedrosa, para ensalzar que "quizás por eso en las cuatro salidas que he hecho nunca he ganado posiciones, siempre perdí".

Pedrosa dijo haber aprovechado muy bien el tiempo pues han podido estudiar con el equipo asuntos como "ir a rebufo en la carrera, ver el motor, cómo reacciona en las aceleraciones con otras motos y otros muchos datos que todavía tenemos que ver en fábrica y con mis comentarios ver qué informe sacamos"