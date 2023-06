Dani Pedrosa desvela la única vez que se enfadó con Marc Márquez

Ambos pilotos fueron compañeros de equipo en Honda hace varias campañas El piloto catalán recibió una 'wild car' para Jerez y repetirá en Misano

Dani Pedrosa, piloto probador de KTM, ha vuelto al campeonato este año con una 'wildcar' en Jerez, donde dejó grandes sensaciones; y repetirá como invitado en Misano, el próximo mes de septiembre.

El catalán está haciendo un gran trabajo en la evolución de la KTM que este curso se ha convertido en una de las pocas marcas capaces de combatir el reinado de Ducati. Sobre la moto y el campeonato habló Dani en el canal de Twitch de Nico Abad, periodista deportivo quien llevó la retransmisión televisiva del Mundial hace ya varias temporadas.

Ademñas rememoró la época en la que compartió box con Marc Márquez en el HRC. “No me mosqueaba que Marc me siguiera rueda. Aprendí que él iba muy rápido desde el inicio y asumimos que cometería algún error durante el año. Solo una vez me enfadé y fue con el equipo, en Mugello. Márquez pidió que pusieran la misma moto que tenía yo para él. Durante el fin de semana se había caído y no tenía información alguna sobre cómo encarar la carrera. ‘Ponedme lo de Dani‘, decía. En carrera me pasó y se fue“, zanja.

Rspecto a su trabajo actual, comentó que “las motos cada vez son más anchas, más grandes y ocupan más espacios, ya no son tan ligeras. Con todos esos elementos hace que la moto no sea tan ágil, se vuelve más camión que bicicleta“.

“Estamos en el momento de innovación aerodinámica de las motos. Todavía no se sabe todo, no está todo diseñado ni inventado. A 300 km/h es difícil mover la moto. Las motos son más torpes y necesitas más metros. Para parar la moto tienes que utilizar el freno delantero, calentando los frenos y los neumáticos sufren más“, analizó.

También habló Pedrosa de Pedro Acosta, piloto actual de Moto 2 y que probablemente dará el salto a la máxima categoría el próximo curso de la mano de la marca austríaca. Dani cree que la moto no se adaptará a Pedro sino que "como rookie tiene que aprender los neumáticos, la categoría y todas las trazadas de cada circuito". "Tienes que aprender tanto en tu primer año, lo lógico sería recibir un paquete ya evolucionado, una moto con una configuración más o menos hecha“, zanjó al respecto.

De su etapa como piloto, Pedrosa comentó que "a la prensa nunca le di la prioridad que debería darle. Cuando competía lo importante era rendir en el circuito, el resto era secundario. Con Movistar me reunieron y me dijeron que tenía que reír más, que era lo que le gustaba a la gente”.

Pasado el tiempo, reconoce que su mentalidad ha cambiado un poco aunque sigue siendo piloto: “Soy piloto, que lo he sido toda mi vida, y ahora mismo soy probador de moto. Mentalmente, soy piloto probador, comento algunas carreras y lo veo todo desde fuera. Hace tiempo que me bajé, sigo yendo en moto, pero no es la misma mentalidad”.