¿Anuncio inminente? MotoGP, pendiente del futuro de Marc Márquez

En Misano Marc Márquez aseguró que el Gran Premio de Japón, este fin de semana, era el plazo límite para dar a conocer su futuro El octocampeón ha estado en el cuartel general de Honda este miércoles y según fuentes del paddock podría negociar una salida pactada

Marc Márquez no ocultó su decepción tras el test de Misano en el que probó la Honda 2024, el pasado 11 de septiembre. Advirtió entonces que tenía un "plan A, B y C" y esperaba tomar una decisión sobre su futuro entre los grandes premios de India y Japón. Si se ciñe a ese plazo, el anuncio debería llegar este mismo fin de semana o el lunes a más tardar.

Un día después del ensayo en Misano, Márquez cambió su discurso en un encuentro con los medios españoles en Madrid y ratificó su compromiso con Honda. "Estoy en el mejor sitio para volver a triunfar", llegó a decir. Dio la impresión de estar sumido en un mar de dudas. Por una parte, Marc está agradecido a Honda por haber respetado su contrato y su altísimo salario durante las tres temporadas en las que se ha visto lastrado por lesiones y operaciónes a raíz del grave accidente que sufrió en Jerez 2020, además de sufrir varios episodios de visión doble o diplopía. Entre una y otra cosa, Marc se ha perdido el 50% de los grandes premios disputados desde entonces.

Por otra, Márquez, que cumplirá 31 años en febrero, es consciente de que si Honda no puede darle una moto competitiva la próxima temporada, el tiempo corre en su contra si lo que busca es volver a ser campeón. Y también sabe que en el contexto actual, tras la pandemia de Covid, las fábricas europeas, sobre todo Ducati, pero también KTM y Aprilia, le han ganado la partida del desarrollo a las japonesas, Honda y Yamaha y que probablemente llevará años revertir esta situación.

Así las cosas, las puertas de los equipos se han ido cerrando con vistas a 2024 y Márquez se debate entre quedarse un año más en Honda, cumpliendo su contrato, o pactar una salida amistosa para poder ocupar la última Ducati disponible en el Team Gresini, donde volvería a formar pareja con su hermano Álex. Si opta por lo primero, tiene su lógica que elija hacer el anuncio en casa de Honda, en Motegi. Si se decanta por lo segundo, la cita de este fin de semana servirá para mantener una cumbre con la cúpula de la marca alada a fin de pactar las condiciones de su marcha.

El presidente HRC, Koji Watanabe ya dijo en su día que no pondrán impedimentos si Marc se quiere ir: "Es evidente que nos gustaría que siguiera. Pero al final es él quien decide. Si decide marcharse, no le retendremos". Lo que no está tan claro es que el de Cervera pueda hacerlo sin 'pasar por caja', asumiendo una millonaria indemnización.

Hoy Márquez ha estado de visita en el cuartel general de Honda e incluso se ha subido a la moto con la que el fallecido Nicky Hayden de proclamó campeón del mundo en 2006.

La pasada semana, tras lograr su primer podio del año en el circuito de Buddh, Marc se refirió de nuevo a los rumores sobre su futuro: "He oído los comentarios de Ducati, pero ya dije en el test de Misano que solo tres personas de mi entorno más próximo saben lo que pienso. Soy inteligente, sé lo que necesito, lo que quiero y solo estoy buscando lo mejor para todos, no solo para mi", aseguró.

La incógnita persiste, pero el 'culebrón' está llegando a su fín.