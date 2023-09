"Si yo cobrara los 12 millones que gana Márquez en Honda, no me iría"

Luca Marini no cree que Marc Márquez abandone Honda la próxima temporada de MotoGP "Además, la Honda, ahora, me parece que va fuerte. Han mejorado mucho. Ya no es como la del principio de temporada. Están dando pasos adelante", dice el hermano de Valentino Rossi

El futuro de Marc Márquez en el Mundial 2024 sigue dando pábulo a muchas interptetaciones ya que si se diera algún movimiento afectaría a muchos equipos y pilotos, de diferentes marcas -casi todas-, entre ellos los ocho competidores actuales de Ducati.

Muchos han sido ya los que han especulado sobre el futuro del de Cervera y el último en hacerlo ha sido Luca Marini, participante del Mooney VR46, con el que ha renovado para llevar una GP23 el año próximo, la que llevaría el catalán si se fuera a Gresini.

El italiano querría que Márquez estuviera en su equipo: "Sería fantástico. Tener un piloto fuerte como él con la misma moto siempre es una cosa buena. Puedes mirar los datos y te mides con las mismas condiciones. También porque cuando he logrado estar detrás de él, me ha parecido siempre muy fuerte".

Pero Marini, siendo realista, cree que Márquez permanecerá en HRC en 2024: "Sinceramente, yo no dejaría los 12 millones que cobra por temporada. La Honda, ahora, me parece que va fuerte. Han mejorado mucho. Me he dado cuenta al encontrármelo en pista tanto en Barcelona como en Misano y la moto va. Ya no es como la del principio de temporada. Están dando pasos adelante, con lo que me sorprendería que dejara ahora el proyecto", aseguró el hermano por parte de madre de Valentino Rossi.

Ducati arrasa en el Mundial de constructores y Honda está jugándose la última posición con Yamaha, pero Marini asegura que hay más igualdad de la que parece: "Ahora todos están a un nivel altísimo. No veo una gran diferencia entre una moto y otra. Creo que estamos todos en un punto de equilibrio, donde la diferencia la marcan los detalles, como la sesión de clasificación o la salida, más que el hecho de que uno sea más fuerte o esté bien. Si logras terminar las tres primeras vueltas delante, tienes allanada la carrera", afirmó.