Álex Rins: "En 2023 veremos mi mejor versión"

"A la gente le diría que luche por sus sueños y lo siga intentando porque, por malos momentos que haya, vendrán otros mucho mejores", dice tras su amarga despedida de Suzuki "De momento es complicado marcarse una meta o un objetivo, así que veremos qué nos depara el futuro", señala Álex sobre su nuevo reto en Honda

Después de culminar un superlativo fin de temporada en 2022 con dos épicas victorias en la despedida de Suzuki de la parrilla de MotoGP, Álex Rins afronta ahora un nuevo desafío con la Honda satélite del LCR Castrol de cara a una próxima campaña. El piloto barcelonés pasó balance en charla con su patrocipador personal tras finalizar el primer test oficial IRTA en el circuito Ricardo Tormo, unas horas después de subirse a su nueva montura, aunque sin poder hacer comentarios específicos sobre ella por las limitaciones contractuales.

Durante la temporada 2022 trascendió por sorpresa que el Team Suzuki no seguiría adelante con el proyecto de MotoGP. ¿Cómo viviste ese momento?, ¿ha condicionado esta situación el cómo has afrontado el resto de la temporada?

Desde luego que fue duro cuando nos dieron la noticia. Después de esta noticia encadenamos varias carreras con malos resultados, con una mezcla de mala suerte, ¿por qué mala suerte?, porque me vi involucrado en varias ocasiones en caídas con otros pilotos, que me tiraron. En una me rompieron la mano y entonces fue como una montaña de cosas malas. Pero al final, sin bajar los brazos, conseguimos remontar y hacer el fin de temporada que hemos hecho.

Tras la emocionante victoria que lograste en Australia la ilusión se palpaba en el ambiente. Después llegó el triunfo en Valencia, última carrera de la temporada y también para el propio equipo Suzuki. ¿Ha sido este un final de ensueño?

La verdad es que sí. El final de temporada que hemos hecho, consiguiendo dos victorias en las últimas tres carreras, ha sido espectacular después de buscar esas buenas posiciones durante todo el año. Yo me lo merecía y se lo mecería el equipo, así que creo que hemos hecho un gran final de temporada.

La mencionada victoria que lograste para Suzuki en la despedida de la marca ha causado un gran impacto mediático. ¿Cómo quieres seguir escribiendo tu historia y cómo te gustaría que se recordase tu carácter como piloto?

Bueno, yo diría que me gustaría que me recordaran en Suzuki como un piloto bueno, un piloto que ha desarrollado la moto y que ha hecho una moto ganadora. ¿Y qué es lo que deseo para el año que viene? Pues deseo seguir creciendo como piloto y como persona. Tenemos un proyecto muy bonito entre manos que me gustaría hacerlo crecer, tener de nuevo una moto competitiva y ganadora, así que estos son los objetivos.

Con este final de temporada has hecho tuya mejor que nadie la filosofía de «Prohibido bajar los brazos». ¿Qué le dirías a aquellos que, por dificultades en la vida o en el trabajo, pueden estar a punto de bajar los brazos?

¡Que no los bajen! Que luchen por sus sueños y que lo sigan intentando porque, por malos momentos que haya, vendrán otros mucho mejores.

¿Qué Álex Rins encontraremos en la temporada 2023?

Una mejor versión de Álex de la que ha habido hasta el año pasado.

El próximo año traerá un proyecto nuevo para ti. ¿Qué objetivos deportivos te marcas y qué crees que se te va a exigir en esa primera temporada con un fabricante distinto?

Bueno, metas y objetivos van un poco juntos. Sinceramente, ahora es complicado marcarse una meta o un objetivo, así que veremos qué nos depara el futuro.