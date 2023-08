Álex Márquez: "En la tercera vuelta ya sabía que tenía opciones"

El pequeño de los Márquez consiguió su primera victoria al esprint y, por lo tanto, su primera victoria desde que es piloto de Ducati y también de la categoría reina El de Cervera, que dominó con solvencia desde la tercera vuelta, reconoció haberse visto con fuerza para ganar desde que se ha puesto a encabezar el gran grupo

Victoria primeriza de Álex Márquez en la categoría reina de la élite del motociclismo. El de Cervera, que ya dejó motivos para pensar en grande en la Q2 (fue P3), salió bien tras Jack Miller y Jorge Martín y apenas tardó un par de vueltas en dar caza a sus rivales para colocarse en cabeza.

Marco Bezzecchi intentó seguir a su compañero de marca, pero el piloto del Gresini Racing tenía entre ceja y ceja darle el primer triunfo de la temporada a los suyos y, a la postre, estrenar su casillero en MotoGP.

"Muy, muy feliz, porque esto de hoy es muy positivo para empezar la segunda mitad del campeonato", comentó el de Cervera, que se mostró muy sólido de principio a final sobre el trazado de Silverstone.

¡LA PRIMERA VICTORIA DE SU VIDA! ¡La felicidad de llegar a lo más alto! ¡La euforia de ganar en la categoría reina! 🤩



Que sí, Alex Márquez, que LO HAS CONSEGUIDO 👏#BritishGP 🇬🇧 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/qgn65YHugM — DAZN España (@DAZN_ES) August 5, 2023

"Sinceramente, me he visto con opciones de ganar desde la vuelta tres, cuando me he puesto líder y las sensaciones eran realmente buenas. Sabía que podía tirar y que me podía escapar, así que lo he probado, comentó el #73 de la categoría reina.

Sobre la última vuelta y el arreón de Bezzecchi, el catalán reconoció haber "sufrido un poco, porque sabía que el italiano no se iba a rendir en ningún momento. Está muy fuerte aquí y en agua lo ha demostrado, pero hemos conseguido manejar la situación".

Por último, al ser preguntado por su hermano Marc (P18 en la carrera al esprint), Álex ha respondido que "me ha felicitado en la vuelta de reconocimiento hacia el box y también después. Está muy feliz por mi, pero cada uno está viviendo una realidad muy distinta en estos momentos y él se tiene que focalizar en su trabajo".