Álex Marquez, con new look y nueva moto en casa

El menor de los Márquez está ansioso por correr en el Circuit de Barcelona por primera vez con la Ducati: "Me he adaptado más rápido de lo que esperaba" "Haber renovado te da la tranquilidad para concentrarte solo en las carreras", asegura Álex, feliz en el Team Gresini

Con el Gran Premio de Catalunya a la vuelta de la esquina, Álex Márquez ha presentado su nueva colaboración con la marca de gafas de sol Northweek y su exclusivo modelo Vesca Dark Blue. El piloto de Cervera llega a la carrera de casa con new look y también por primera vez correrá en el Circuit de Barcelona a lomos de la Ducati, con la que esta temporada se ha sacado la espina tras sus discretos resultados con Honda en el LCR.

En una entrevista difundida por Northweek el menor de los hermanos Márquez ha hecho balance de su primera campaña en las filas del Team Gresini, por el que recientemente firmó la renovación de cara a 2024.

“Cada temporada que empiezas, el objetivo es estar delante y que la adaptación a la moto sea rápida. Sinceramente, creo que me he adaptado más rápido de lo que me esperaba. Pensaba que me iba a costar más, que iba a ser algo más lento, teniendo en cuenta que soy un piloto que necesita muchos kilómetros para sentirse bien con una moto, así que en ese sentido es muy positivo. En cuanto a los resultados… como he dicho cuando empiezas la temporada no es que esperes una cosa u otra, si no que tu ilusión es tener buenos resultados y estar delante… y de momento se está cumpliendo”, explica Álex.

¿Esperabas ganar con una moto nueva?

“La ilusión siempre está ahí y siempre piensas que si tienes una oportunidad la vas a aprovechar. En condiciones mixtas como las que hubo en la sprint de Silverstone era una oportunidad para aprovechar, como el podio en Argentina también. En momentos así no se nota tanto si tienes más o menos experiencia con la moto sino que es más las sensaciones del piloto en esa carrera y lo he podido conseguir”.

La Ducati es la mejor moto de la parrilla ahora mismo, ¿para ti qué le faltaría?

“La moto perfecta nunca existe, siempre quieres algo más, siempre quieres que vaya a la perfección. El primer año siempre llegas a circuitos que te cuestan más, donde no tienes el mismo feeling que esperabas, o el setting que tienes no va como desearías o como en otros circuitos… Yo diría que a la moto no le falta nada, si no a mi más experiencia con mi estilo de pilotaje para poder adaptarla siempre a cada situación”.

La renovación con el equipo ha sido clave.

“Haber renovado es una tranquilidad, porque es algo de lo que ahora no tienes que estar pendiente. Siempre es un dolor de cabeza estar pensando si te renuevan o no te renuevan, o cómo irá la cosa… Entonces sí, tenerlo todo cerrado te da la tranquilidad para concentrarte solo en las carreras y estar pendiente de lo que tienes que estar. La verdad es que debo decir que no ha habido ningún problema en ningún momento con la renovación”.

El año que viene habrá más presión después de un primer año tan positivo...

“Al final siempre estamos con la misma broma. Me intentan poner un poco de presión porque soy un piloto que rindo algo más con presión y cuando me relajo, mal asunto. Siempre me presionan y cuando creo se pasan siempre hago la broma de ‘shht como me pongáis mucha presión voy a cortar gas, os aviso’ (ríe). Pero sí, está claro que el año que viene habiendo hecho ya un año con esta moto y además bueno, habrá más presión y las expectativas serán más altas. No obstante, no hay que perder la cabeza y ser realistas de la situación que estamos porque no quiere decir que un segundo año tengas que ir más rápido, a veces cuesta y hay que estar siempre preparado para todo”.

¿Cómo ves el campeonato de MotoGP en la actualidad?

“Están habiendo cambios en el campeonato, se ha introducido la carrera al sprint, entre otras cosas… Creo que un cambio de reglamento también ayudaría un poco, pero creo que por el camino que está yendo el campeonato quizá vaya algo más lento de lo que nos gustaría a todos. Esos son los plazos que ponen los fabricantes, pero creo que habrá mucho más espectáculo”.

¿Crees que el título está decidido?

“Veremos… al final la temporada hasta que no se acaba no se sabe. Una lesión, unas carreras malas, tu oponente gana tres seguidas y se aprieta todo otra vez… pueden pasar muchas cosas, nada está decidido hasta el final”.

¿Cuál es el objetivo real de ahora a final de temporada?

“Intentar seguir en la misma línea, intentar aprovechar oportunidades que tengamos y sobre todo estar siempre dentro del top5, creo que ese es el objetivo, es donde tenemos que mirar y ojalá ser más constante y estar ahí delante, porque hace que crezcas de nivel”.

¿Qué circuito crees que puedes adaptarte mejor?

“Circuitos rápidos como Silverstone, que se me dio bien, Montmeló o también vienen circuitos como Tailandia, que son trazados que me gustan, con mucho flow, no tan lentos y se puede dar bien”.

¿Te sorprende ver a Honda en esta situación tú que has trabajado con ellos?

“Tampoco sorprende tanto porque tampoco han habido tantos cambios internamente. Conozco bien la fábrica, estuve con ellos en 2014 en Moto3, luego desde 2020 hasta 2022 en MotoGP y quieras o no sabes el mecanismo que tienen. Ahora mismo, comparado con los demás pueden estar un paso atrás en puntos como organización o rapidez a la hora de hacer cambios o ajustar cosas”.

¿Qué piloto te ha sorprendido más esta temporada?

“La verdad es que las cosas están bastante donde esperaban muchos.. las Aprilia dónde están, no tanto de moto si no los pilotos, están todos muy repartidos. El que más me ha sorprendido seguramente es Miller porque en pretemporada sufrió muchísimo y luego en el test de Portimao hizo un cambio radical, no sé si estaban probando cosas en pretemporada pero viendo la evolución es el que me ha sorprendido más”.

Gran Premio de Casa, ¿qué esperas?

“Afronto el Gran Premio de Catalunya con mucha ilusión y mucha motivación. Hay que ser conscientes porque a veces el extra de motivación de correr en casa te deja malas pasadas y me ha pasado en otras ocasiones en el pasado. El objetivo claro es estar en el top5 y si se nos da bien intentar aprovechar e ir a por más, y si no hacer un fin de semana sólido como hicimos en Austria”, zanja.