Álex Márquez: "Si el año que viene Marc no disfruta, se retirará"

El menor de los hermanos Márquez habla del calvario de Marc y de la posibilidad de una retirada si sale mal la aventura en Gresini en 2024 "Quiere saber si puede volver a ser rápido después de su lesión. Yo no tengo ninguna duda, pero él parece que sí", añade Álex

Marc Márquez ha asumido el desafío más importante en su carrera al cambiar los colores de Honda, con los que ha consagrado su leyenda en MotoGP, por los de Gresini la temporada 2024. Todo con un único objetivo: volver a disfrutar sobre la moto. El piloto de Cervera ha atravesado un calvario de lesiones y caídas que le han hecho "perder la ilusión de salir a la pista" y para muestra, los dos ceros con los que ha saldado este fin de semana en el GP de Indonesia: "Una caída más, ya se acaba...", soltó este domingo al despedirse del circuito de Mandalika una vez más en la grava.

Su hermano Álex, que será su compañero en Gresini la próxima temporada, ha reconocido, declaraciones en TNT, que el octocampeón llegó a valorar la posibilidad de una retirada y que de hecho será así si la aventura con la Ducati sale mal en 2024.

Nadie mejor que Álex Márquez conoce lo que ha sufrido su hermano en los últimos años. Acostumbrado a estar en la cima peleando entre los mejores, vio como su estrella iba perdiendo fuelle a raíz de su grave lesión de húmero por la caída en Jerez 2020 y después de pasar cuatro veces por quirófano y recuperarse por completo, se encontró con una moto incontrolable.

"El sentido de comprometerse por solo un año es porque quiere comprobar si vuelve a disfrutar de este mundo. Marc es muy listo, y me ha dicho que, si el año que viene no disfruta, se retirará. Es así, y esa es una posibilidad que existe", asegura Álex ante los micros de TNT Sports.

"Quiere saber si puede volver a ser rápido después de su lesión. Yo no tengo ninguna duda, pero él parece que sí. Tiene todo el sentido del mundo que las tenga, porque las tuve yo cuando estaba en Honda, el año pasado", añade el menor de los Márquez.

"Estoy seguro de que ya el primer día que se suba a la Ducati en Valencia disfrutará de nuevo y todas esas dudas que tiene en la cabeza desaparecerán, vaticina Álex, convencido.

En una entrevista exclusiva con Izaskun Ruiz en DAZN Marc también habló sin tapujos de su calvario: "Un año más como el que llevaba quizás me acaba de hundir o de dejar tocado. Ahora asocio circuito a sufrimiento y no me veo así compitiendo muchos más años y yo lo que quiero es justo lo contrario, competir muchos más años", declaró.