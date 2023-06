Aleix Espargaró confirma que tiene dos fisuras del astrágalo y un edema óseo gigante

Aleix disputó el pasado Gran Premio de Italia de MotoGP después de sufrir una caída mientras se entrenaba en bicicleta "Parecía que no era nada en las radiografías de Italia, lo que a mí no me parecía normal, porque yo he pilotado con muchas lesiones", indicó

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que disputó el pasado Gran Premio de Italia de MotoGP después de sufrir una caída mientras se entrenaba en bicicleta, ha confirmado en Alemania que sufre dos fisuras del astrágalo, un edema óseo gigante y una distensión de ligamentos en la pierna derecha.

"Parecía que no era nada en las radiografías de Italia, lo que a mí no me parecía normal, porque yo he pilotado con muchas lesiones y, sin duda, fue mi peor fin de semana a nivel de dolor en una moto en toda mi carrera deportiva. Lo pasé muy mal. No tenía nada de fuerza y no era capaz de utilizar el freno trasero", señaló.

Añadió Espargaró que "me infiltraron muchísimo y no notaba mejora, así que el lunes me hice una resonancia y tengo dos fracturas del astrágalo y un edema óseo gigante, y distensión de los ligamentos. Realmente tengo el pie destrozado".

Aleix Espargaró explicó que para intentar recuperarse cuanto antes ha hecho "todas las máquinas" que ha podido estos tres días: "Súperinductiva, Indiba, magnetoterapia seis horas al día y la inflamación ha bajado mucho respecto al lunes, porque tenía el pie como una pelota de fútbol. Me han dicho que no apoye nada, porque si no las fisuras nunca van a curar y por eso llevo la bota y muletas. Haré lo que pueda, pero no será peor que en Mugello. Si en Mugello pude correr, aquí también".

No obstante, Alex Espargaró comentó que por las características del circuito alemán que es de los pocos "que es todo de izquierdas y no apoyas de derechas", sufrirá menos.

"En Mugello veía las estrellas en la uno usando el freno trasero y luego me las ingenié, no sé cómo, para conducir todo el fin de semana sin freno trasero", recuerda el piloto de Aprilia, al que no le gusta el freno de "gatillo" en la empuñadura izquierda.

En cuanto a la ausencia de su hermano Pol Espargaró, que no ha recibido el visto bueno de los médicos para disputar la carrera alemana, reconoció que "no hay nada peor en esta vida que ponerse expectativas y metas que luego no puedes cumplir".

"Eso es lo que más jode y Pol no acaba de estar lo recuperado que esperaba o le gustaría, y le han dicho que aquí no puede correr. Ayer estuve con él y está un poco jodido, claro", recalcó Aleix Espargaró.