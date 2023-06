El análisis del GP de Italia: Bagnaia, Márquez y cómo hacerse popular

Ducati dominó en Mugello y enloqueció a sus aficionados El italiano tuvo un rifirrafe con Márquez, que sigue sin puntuar los domingos

Pecco Bagnaia dio un golpe encima de la mesa en el GP de Italia, donde logró un pleno tras llevarse la pole position, la sprint race y la carrera, poniendo en evidencia que es el principal candidato al título. El italiano, cuyo único rival fue Jorge Martín en las primeras vueltas, dominó con autoridad absoluta. El pupilo de Valentino Rossi, vigente campeón del mundo, tiene aún una asignatura pendiente. Nadie puede poner en entredicho ni que es rápido ni que tiene una gran moto. Su problema radica en la irregularidad. Tiene que centrarse y cometer menos errores que le cuestan importantes puntos. Pecco, por otro lado, parece que ha cogido el guante y quiere aprovecharse de Marc Márquez para dejar de ser un campeón plano y convertirse en popular. En entrenamientos tuvo un nuevo rifirrafe con el español, que sigue sin puntuar los domingos.

¡A 366,1 KM/H EN MOTO!

Mugello es el circuito más rápido y se ha convertido en el auténtico templo de la velocidad. El sudafricano Brad Binder fulminó este fin de semana el récord cuando se le ‘cazó’ en la recta principal a 366,1 km/h a los mandos de su KTM, un auténtico cohete. El anterior récord era de Jorge Martín, quien el año pasado en este mismo circuito cogió 363,6 km/h con una Ducati. Las características de Mugello, la potencia de las motos y el aumento de apéndices aerodinámicos son determinantes. O se pone freno a ello o un día veremos a un piloto volando en plena recta. El récord con un F1 está en los 378 km/h. que marcó Valtteri Bottas en 2016 con un Williams en la clasificación del GP de Europa de 2016, disputado en Azerbaiyán, aprovechando un rebufo de Verstappen. La seguridad merece que se haga un estudio sobre ello para no tener que lamentar males mayores… como en su día ya hizo la F1.

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

POL, TODO CARÁCTER Y ESPÍRITU DE SUPERACIÓN

Quería hablarles también de Pol Espargaró, que no puede correr por lesión desde Portugal, la primera carrera del año. Comentarles su carácter, el espíritu de superación y su férrea voluntad por volver. Aleix, su hermano mayor, comparte estas líneas con él tras caerse reconociendo Mugello en bicicleta. El problema no es la distracción ni el golpe, ya que un piloto convive con el riesgo, pero sí coger el móvil cuando no debía. No quiero cebarme en él, ni mucho menos, pero que nos sirva de experiencia. Volviendo a Pol, sus ganas de volver son tan grandes que los médicos le han tenido que frenar. Quería y quiere regresar a los circuitos cuanto antes, pero lo tiene que hacer cuando esté bien. No debe precipitarse. Está mejor, mucho mejor, pero no puede volver cuanto antes sino cuando el cuerpo –y la cabeza- se lo permita porque cualquier golpe de nuevo en la columna puede ser fatal.