Verstappen y Red Bull intimidan en Silverstone, con Sainz al acecho

El líder del Mundial explota las virtudes del RB19 en el circuito de Silverstone y se postula para la pole de este sábado Ferrari se confirma como la principal alternativa, con Carlos Sainz segundo a 22 milésimas, mientras que Fernando Alonso empieza décimo

El circuito británico de Silverstone reúne todos los ingredientes para que Red Bull optimice aquí sus mayores virtudes. Curvas rápidas, eficiencia aerodinámica, velocidad punta y DRS. En definitiva otra oportunidad para que el líder, Max Verstappen intente apuntalar la que sería su octava victoria en diez carreras esta temporada y ampliar su ventaja en el campeonato, que ahora mismo es de 81 puntos sobre su compañero Sergio Pérez. Favorito indiscutible, el neerlandés ha cerrado las dos tandas libres del viernes como el más rápido (1.28.078), por delante de Carlos Sainz, segundo a 22 milésimas, mientras que Fernando Alonso se ha situado décimo.

Charles Leclerc no ha podido tomar parte en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña, ya que al arrancar el motor en el box, los ingenieros de Ferrari han detectado un problema eléctrico, que ha dejado sin rodar al monegasco. "No es grave, un cortocircuito, pero no es lo ideal para Charles, aunque viendo que Carlos va bien sabe que mañana lo puede compensar", ha explicado Marc Gené en DAZN.

Los Red Bull, con neumáticos medios, no han tardado en colocarse al frente de la tabla de tiempos, con Verstappen primero (1:29.550) y Pérez a medio segundo. El mexicano ha mejorado por 99 milésimas el crono de su compañero en los compases iniciales, mientras que Alonso y Sainz, pero sobre todo los McLaren, asomaban la cabeza.

El equipo de Woking es uno de los que más evoluciones incorpora este fin de semana en los monoplazas de Norris y Piastri, que en Austria ya mostraron un claro progreso después de su desastroso inicio de temporada.

Carlos Sainz, al contrario que su compañero, ha exprimido al máximo su tiempo en pista y ha conseguido liderar provisionalemente por delante de los Red Bull, con un tiempo de 1.29.083. Fernando Alonso, con bastante sobreviraje en su Aston Martin, se ha situado segundo a la estela del Ferrari, a la espera de que Verstappen apretara el acelerador para dejar de nuevo atrás a todos sus rivales (1.28.078) y a 1 segundo a los dos pilotos españoles.

Desde Aston Martin le han indicado a Alonso que regresara al box tras apreciar un problema en la rueda delantera izquierda. Casi al mismo tiempo, Lance Stroll ha alertado a su equipo de que el espejo retrovisor de su coche estaba a punto de desprenderse y también ha entrado al garaje.

Fernando Alonso tuvo que parar en boxes después de que detectasen algo suelto en el neumático delantero izquierdo 😮#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/cG9YOIEFIE — DAZN España (@DAZN_ES) 7 de julio de 2023

Sainz ha rebajado su tiempo y se ha quedado a 22 milesimas décimas de Max. Ferrari ha vuelto a mostrarse muy rápido a una vuelta y de momento parece la principal alternartiva a Red Bull de cara a la batalla por la pole de mañana sábado (16:00 h), mientras que Williams se ha erigido como la sorpresa del fin de semana, con Albon y Sargeant en el 'top cinco' y por delante de los Aston Martin.

Stroll (6º) y Alonso (10º) han terminado la sesión con distintos compuestos, blando y medio, para evaluar una posible estrategia de carrera en un circuito de máxima exigencia y degradación como es Silverstone. Mercedes, a juzgar por este primer día, ha escondido sus cartas, con Russell (12º) y Hamilton (15º) lejos de los diez mejores.

GP de Gran Bretaña. Libres 2:

1. M. Verstappen (Red Bull) 1'28"078

2. Carlos Sainz (Ferrari) a 0"022

3. Alexander Albon (Williams) a 0"218

4. Sergio Pérez (Red Bull) a 0"264

5. Logan Sargeant (Williams) a 0"688

6. Lance Stroll (Aston Martin) a 0"788

7. Nico Hülkenberg (Haas) a 0"802

8. Pierre Gasly (Alpine) a 0"811

9. Oscar Piastri (McLaren) a 0"848

10. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1"056

11. Gyanyu Zhou (Alfa Romeo) a 1"147

12. George Russell (Mercedes) a 1"160

13. Esteban Ocon (Alpine) a 1"164

14. Lando Norris (McLaren) a 1"182

15. Lewis Hamilton (Mercedes) a 1"205

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 1"300

17. Kevin Magnussen (Haas) a 1"361

18. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 1"405

19. Nyck de Vries (AlphaTauri) a 1"493

20. Charles Leclerc (Ferrari) S.T.