Verstappen explica por qué se ha perdido casi la mitad de los Libres 2

Max Verstappen se ha perdido casi media sesión de entrenamientos en la segunda tanda libre del GP de Australia. El neerlandés ha salido a pista con 24 minutos de retraso, después de que los mecánicos de Red Bull lograsen solventar el problema con el que se han encontrado. Max ha terminado el día en segunda posición, a 3 décimas de Charles Leclerc (Ferrari).

Sin embargo, el vigente campeón del mundo no se ha mostrado demasiado preocupado con vistas a la clasificación de este sábado en el circuito de Albert Park, en el que sigue siendo el principal candidato al triunfo. Cuando se ha bajado de su RB20 al final de la sesión, Verstappen ha explicado lo sucedido.

"Por desgracia todo fue un poco desordenado por lo que pasó antes, en el FP1. Me fui largo, dañé el suelo y también el chasis, así que tardaron un poco más en arreglarlo, por lo que he perdido unos veinte minutos del FP2, pero creo que lo que hemos hecho como equipo ha sido muy rápido. Así que, más o menos he completado el programa". ha comentado.

"En tanda larga me hubiera gustado dar unas vueltas más, pero perdimos algunos minutos, así fue. Por lo demás, creo que todo ha ido bien", ha dicho Max, que ha visto "muy rápidos" a los Ferrari, pero está convencido de que a la hora de la verdad no serán un problema para él.

"Pienso que Ferrari es rápido, pero, por nuestra parte, creo que también hay algunas cosas más que podemos afinar, así que no es nada loco, nada preocupante. Solo necesitamos afinar un poco el coche, la puesta a punto, tenemos margen", ha advertido.