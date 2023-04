Verstappen y su aviso a la Fórmula 1: "No estaré aquí mucho tiempo"

El bicampeón mundial de Red Bull critica los últimos cambios, como las carreras al sprint. "No está en el ADN de la Fórmula 1", dijo "No disfruto nada del nuevo formato y para mí, un 'sprint' se trata de sobrevivir, no tiene nada que ver con las carreras", añadió

Serio aviso de Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull y bicampeón mundial se ha mostrado muy crítico con los últimos cambios en la Fórmula 1, especialmente con la modalidad de carreras al sprint. Si persisten los cambios, el neerlandés avisa: "No estaré aquí mucho tiempo".

"Aunque cambies el sistema, realizar carreras al sprint no está en el ADN de la Fórmula 1. No disfruto nada del nuevo formato y para mí, un 'sprint' se trata de sobrevivir, no tiene nada que ver con las carreras", reconoció en palabras que recoge 'Motorsport Week'.

Si siguen implementándose novedades de este tipo, Max podría dar un paso al lado, según reconoció él mismo. "Espero que no haya demasiados cambios, de lo contrario no estaré por aquí mucho tiempo", añadió.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

Verstappen lo argumenta, en parte, por la ampliación de un calendario al que cada vez le encuentra menos sentido. "Vamos a llegar a temporadas en las que acabaremos teniendo hasta 25 carreras. Si tenemos en cuenta los lugares a los que vamos a ir, y si comenzamos a añadir más acción con pruebas al sprint, no será rentable para mí de ninguna manera", apuntó.