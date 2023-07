La última locura' del mercado: ¿Norris por Sainz?

Se acercan las vacaciones y la 'silly season' de la Fórmula 1 está en su punto álgido, con oleada de rumores y algunos de lo más surrealistas Lando Norris es el piloto de moda. El nombre del británico, que tiene contrato con McLaren hasta 2025, aparece en todas las quinielas

El 'mercado' de la Fórmula 1 empieza a parecerse al que cada temporada agita las agendas de los principales clubs de fútbol. En el mundo del motor es lo que suele llamarse 'silly season', una espiral de rumores con mayor o menor credibilidad que apuntan a los hipotéticos cambios de asiento de los pilotos. Y si estos días hay un nombre que aparece en todas las quinielas es el de Lando Norris.

El británico, que a sus 23 años cuenta ya con una dilatada experiencia en la máxima categoría, en la que hizo su debut hace cinco años con McLaren, es el piloto de moda. Y especialmente después de la sensacional actuación que protagonizó el pasado fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando consiguió adelantar a Max Verstappen con una fulgurante salida y acabó segundo la carrera, a menos de 4" del líder del campeonato.

"Lando es con diferencia el mejor entre los jóvenes pilotos", soltó Helmut Marko en Silverstone. El jefe de la cantera de red Bull, que no suele hacer cumplidos, reconoció conversaciones con el manager de Norris con vistas a 2026, ya que recordó que el inglés tiene contrato en vigor con McLaren hasta 2025.

Por si el interés de Red Bull no fuera suficiente, ahora parece que Norris podría estar también en la órbita de Ferrari. Y sería candidato nada menos que al asiento de su amigo Carlos Sainz, con el que formó una de las duplas más jóvenes, armoniosas y bien avenidas de la parrilla, dando pie al llamado fenómeno 'CarLando'.

Sainz acaba contrato con Ferrari en 2024 y, por el momento, la Scudería ha aplazado la propuesta de su manager para empezar a negociar la renovación. El veterano periodista Joe Saward, uno de los 'abonados' a lanzar rumores de mercado en el 'gran circo', asegura que la Scudería le da 'largas' a Sainz porque tiene firmando un precontrato con Lando Norris.

