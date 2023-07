Toto Wolff se cansa de Hamilton: "Dedícate a conducir"

El piloto británico se quejó constantemente por radio de los problemas de su Mercedes durante el GP de Austria de Fórmula 1 El jefe y director de la escudería, consciente de las dificultades de conducción, le pidió indirectamente que no se quejara más

Lewis Hamilton fue el primer piloto en recibir una penalización de cinco segundos durante el GP de Austria, en el que Verstappen volvió a vencer. El británico excedió los límites de pista en varias ocasiones y fue sancionado por la FIA, algo de lo que se quejó veces por radio.

Cualquier piloto puede sobrepasar los límites hasta en tres ocasiones, cuando será avisado con una bandera blanca y negra. Pero en el momento en el que recibe ese aviso, ya no puede volver a cometer la infracción. Cuando a Hamilton le mostraron dicha bandera, tan solo en la vuelta 10 de la carrera, comenzaron las quejas. "Tienes una bandera blanca y negra, no puedes salirte de los límites de la curva 10", le comentaron. "El coche se sale solo de pista, no gira bien", respondió Hamilton.

"Sabemos que el coche es malo, condúcelo por favor"



Lewis Hamilton y sus quejas por radio obligaron a actuar a Toto Wolff 😮#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/6QwewWswfe — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2023

Una vez ya conocida la penalización, el siete veces campeón del mundo se dedicó a informar de todos los pilotos que él creía que habían sobrepasado los límites de pista en cada vuelta: "Sergio Pérez se ha pasado en la curva 10 otra vez. ¿Ya le han penalizado o no?".

Finalmente, en una de sus siguientes quejas por la mala conducción del Mercedes, desde boxes se cansaron. Toto Wolff, director de la escudería, le dejó bien claro por radio que no quería escucharle más: "Lewis, sabemos que el coche no es bueno. Pero dedícate a conducir, por favor".

Desde entonces, no hubo una sola radio más de Lewis Hamilton. O al menos, la realización de la Fórmula 1 se encargó de no mostrarla.