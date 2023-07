El análisis del GP de Austria: Sainz tiene el enemigo en casa

El madrileño volvió a sufrir con la estrategia de Ferrari y quedó fuera del podio Max Verstappen volvió a dominar de principio a fin para sumar una nueva victoria

Extraordinaria victoria de Max Verstappen en el GP de Austria, logrando el séptimo triunfo en nueve grandes premios, donde le acompañaron en el podio Charles Leclerc y Checo Pérez. Carlos Sainz, que mereció más, terminó cuarto y Fernando Alonso, sexto.

CON UN RED BULL TODA ESTRATEGIA ES BUENA

No fue una carrera tan plácida como las precedentes para Max Verstappen, quien al final completó en Austria otro fin de semana soñado, con pole, vuelta rápida y victoria en la carrera larga del domingo y en la Sprint del sábado. Ha puesto la directa para conseguir su tercer título consecutivo. El neerlandés aguantó los envites de Leclerc en la salida, pero quedó expuesto ante su adversario después de que no realizara el primer pitstop cuando se mostró un VSC en la vuelta 15. El holandés pasó de primero a tercero cuando se detuvo diez vueltas más tarde, pero todo lo que daba a entender que había sido un error táctico de los ingenieros de Red Bull se esfumó en diez vueltas cuando retomó el liderato. En Austria se refrendó que cuando se tiene un coche ganador cualquier estrategia es buena para ganar, siempre que el piloto no cometa errores. No hay color.

A SAINZ SE LA VOLVIERON A JUGAR

No tiene suerte Carlos y a veces tenemos la sensación de que tiene el enemigo en casa. El podio en la Sprint y la cuarta plaza del domingo mostraron que es un gran valor de la Scuderia, cuyo monoplaza ha tenido ritmo y ha mejorado el trato con los neumáticos. El resultado no es malo, ni mucho menos, pero pudo ser mejor. El madrileño se enganchó a Leclerc, evidenciando ser el único que tenía ritmo para seguir a Max, pero en Ferrari le exigieron que no le atacara. Ahí empezó a perder el podio, ya que cuando ambos hicieron el pitstop tras mostrarse el VSC tuvo que hacerlo detrás de Leclerc y esperar pacientemente para que se los cambiaran a él. Estos segundos, junto a los 5 que le penalizaron por superar cuatro veces los límites de pista, fueron determinantes para quedarse en puertas del podio, un resultado que no refleja sus méritos sobre el asfalto.

FERNANDO & CARLOS, LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Fernando Alonso, que sabe más que un ratón colorado, puso de manifiesto en la víspera del gran premio sus relaciones con Carlos Sainz. Estimó que era el momento oportuno de poner los puntos sobre las íes tras la oleada de rumores que se desataron en Bakú y que las últimas semanas no hicieron más que crecer. Ambos, en plena rueda de prensa de la FIA, evidenciaron no solo una buena relación y sintonía, dejando muy claro que saben diferenciar lo que es la lucha en la pista y su amistad, que permanece inalterable. En España estamos acostumbrarnos a movernos del blanco al negro y viceversa con enorme rapidez y, teniendo dos pilotos luchando entre sí en equipos que luchan por los mismos objetivos, no ha tardado en salir quien ha tratado de enfrentarles para generar polémica. Sobre el asfalto cada uno a la suya, con ahínco, pero fuera a la una.

LA LOCURA AMERICANA POR LA F1 LLEGA A HOLLYWOOD

América ha descubierto la F1 y vive una auténtica locura por un deporte en el que sus promotores –Liberty Media, también americanos- ven una gran oportunidad para implementar el show business. Miami se unió con éxito a Austin y a final de año les acompañará una carrera urbana en Las Vegas, en la que la catalana Sílvia Bellot es la responsable de operaciones. Tiempo habrá para hablar de ello, pero ya les advierto que se han vendido todas las localidades de paddock club al módico precio de 20.000 dólares. Con Nueva York esperando entrar en el calendario en el 2024, la fuerza que cobra la F1 en Estados Unidos es tal que un grupo inversor de Hollywood ha comprado un porcentaje de Alpine F1 por 200 millones. El actor Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy and The Proposal) forma parte de este consorcio que acaba de adquirir una participación del 24% en Alpine F1.