Sargeant pide tiempo: "Alonso y Hamilton tuvieron un sinfín de test en su debut"

El estadounidense, en la 'cuerda' floja tras su discreto estreno con Williams en 2023 James Vowles asegura que harán lo posible para que Logan pueda destacar y da prioridad a su renovación

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, ha vuelto a dejar clara su intención de renovar a Logan Sargeant, pese a que sus discretos resultados en su primera temporada en la F1 han puesto al piloto estadounidense contra las cuerdas. Y aunque se han barajado varios candidatos a ocupar su asiento, la escudería británica apuesta por retenerle.

"Tenemos una responsabilidad con Logan, porque lo hemos puesto en un asiento de Fórmula 1 con un número mínimo de test. Si lo comparas, por ejemplo, con Oscar Piastri, él estuvo un año entero probando coches e hizo un trabajo excelente. Tenemos que darle todas las oportunidades para que tenga éxito y no creo que lo hayamos hecho aún", considera Vowles, que niega los rumores sobre Liam Lawson: "Merece estar en la F1, pero nuestra prioridad es Logan, Queremos que esté en el coche el año que viene y le daremos todo el tiempo posible para que haga méritos", afirma,

Por su parte, Sargeant se defiende y recuerda el condicionante de los test en la actualidad: "Lo ideal sería tener más kilómetros, es la mejor forma para prepararse. En el pasado, cuando Hamilton y Alonso llegaron a la Fórmula 1, tenían un sinfín de días de test en el coche, algo que es muy diferente a lo que tenemos que experimentar a día de hoy", subraya.

"Ahora, siempre que pruebas en un test, es con un coche de una generación anterior y eso marca la diferencia. Incluso, si hubiese tenido más días durante el invierno, fuese el coche que fuese, habría sido mejor. Todos saben lo que ocurre detrás de cámaras y quieren que tenga éxito. El equipo me apoya, así que no me importa lo que diga el resto", insiste.

En los últimos cinco grandes premios de la temporada, Sargeant quiere aprovechar lo aprendido de sus accidentes para mejorar sus prestaciones y ganarse la renovación. El próximo GP será el segundo de los tres en su país y en el que disputó sus primeros Libres en Fórmula 1 hace un año.

"La experiencia siempre ayuda, pero yo tengo gente para hablar e intentar ajustar la forma de afrontar cada situación para así acabar con los pequeños errores que estoy cometiendo. Es un trabajo constante y no creo que nadie sea perfecto en ese aspecto. Todo se trata de poner fin a los fallos, quizá suene estúpido, pero hay que usarlo como una ventaja y aprender", zanja Sargeant.