La mejor versión de Verstappen

Está protagonizando su temporada más sólida, sin errores, y después de siete carreras es líder con 53 puntos de renta "Probablemente ahora estoy en paz debido a mis resultados. Quiero seguir arriba porque me gusta lo que hago y estoy disfrutando", asegura Max

Max Verstappen aseguraba este fin de semana en una entrevista a DAZN durante el Gran Premio de España que, pase lo que pase en adelante, “yo doy por cumplida mi misión en la Fórmula 1”. No se asusten, no significa que vaya a retirarse. Pero a sus 25 años, con dos títulos mundiales en el bolsillo y el tercero encarrilado cuando aún no hemos llegado a mitad de temporada, el piloto neerlandés está satisfecho del camino andado, se ha sacudido los ‘fantasmas’ del pasado y ha alcanzado una solidez que abruma a todos sus rivales.

"Probablemente ahora estoy en paz debido a los resultados. Cuando eres joven sueñas con conseguir una victoria, un podio, un mundial…ya he conseguido todo eso. Ahora quiero seguir arriba porque me gusta lo que hago y estoy disfrutando", reconoce Max, que sale reforzado de Barcelona tras culminar otro fin de semana perfecto: Pole, líder de principio a fin, vuelta rápida y victoria. Verstappen ha ganado sus cinco grandes premios (de siete disputados) con una autoridad insultante, salvo en Australia, una carrera marcada por las banderas rojas y los incidentes. En las demás (Bahrein, Miami, Mónaco y Barcelona) el piloto de Red Bull ha ganado con más de 20 segundos de diferencia. En la pista de Montmeló la diferencia con el segundo, Lewis Hamilton, en el mejor fin de semana de Mercedes, fue 24 segundos. Un mundo.

Cada vez más fuerte

Max va sobrado, pero ha pisado el acelerador en las últimas semanas para dejarle claro a su compañero Sergio Pérez que no tiene ninguna posibilidad de discutirle la jerarquía en el equipo. El mexicano enlazó dos victorias en trazados urbanos, su especialidad, en Arabia y Bakú, pero se estrelló en Mónaco y tampoco ha subido al podio en Barcelona. En Red Bull, tanto Horner como Marko le dan ya por descartado como aspirante a la corona.

Max Verstappen alucina con la veteranía de Fernando Alonso — DAZN España (@DAZN_ES) 4 de junio de 2023

Red Bull tiene una penalización de tiempo en el túnel de viento este año por la sanción que le impuso la FIA por saltarse el techo presupuestario el curso pasado. Pero lo que debería haberles penalizado apenas ha tenido efecto y el coche de Verstappen es un auténtico ‘misil’ en las rectas. Vista la ventaja que Max atesora en el campeonato tras 7 de 22 grandes premios (53 puntos con Pérez y 71 con Alonso), Red Bull puede empezar a centrarse ya en el monoplaza de 2024. Un rotundo éxito de gestión y un piloto en su plenitud deportiva.

“Ha crecido como piloto y también como persona también. No soy el mismo que cuando tenía 17 o 18 años. Algunas veces me sigo enfadando, porque no me gusta perder y dar siempre lo mejor de mí mismo. En la F1 quiero seguir arriba, ese es mi sueño y quiero trabajar duro para ello", asegura Max, que desde que conquistó su primera corona, con polémica incluída en Abu Dhabi, frente a Hamilton y Mercedes, ha experimentado una progresión espectacular.

En 2021, después de siete grandes premios, Verstappen lideraba el Mundial con 12 puntos sobre Hamilton, pero llevaba menos victorias a estas alturas (3) y había encajado un cero en Azerbaiyán. La pasada temporada también estaba al frente del campeonato, con solo 9 puntos más que Leclerc y un total de 4 victorias más dos ceros en su cuenta. En lo que va de temporada, Max apenas ha cometido errores y su ventaja se eleva a 53 puntos gracias a sus cinco victorias y siete podios.