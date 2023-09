Sainz se contiene: "Ferrari nos dijo que luchásemos con cuidado"

"Obviamente los dos queríamos el podio. Ha sido una batalla dura pero bonita con Charles", apunta Carlos, que ha defendido el podio ante Leclerc "Debemos seguir trabajando para comprender los neumáticos y nuestro ritmo de carrera, pero hemos dado un gran paso adelante", subraya

"Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros". Ferrari ha optado hoy en Monza por un discurso a lo Groucho Marx. En carreras precendentes, cuando era Charles Leclerc el que tenía ventaja en pista, no permitieron atacar a Carlos Sainz con el argumento de que el equipo está por encima de los intereses particulares de sus pilotos y "lo importante es asegurar el resultado". Una premisa que el jefe de la Scuderia, Fred Vasseur, no ha tenido en cuenta hoy en el Gran Premio de Italia. Sainz se merecía más que nunca el podio. Después de hacer la pole el sábado, se ha defendido como un jabato ante los todopoderosos Red Bull de Verstappen y Pérez y en las últimas vueltas ha tenido un enemigo inesperado, su compañero Leclerc, al que han dado vía libre desde el muro para pelear con el madrileño.

Al monegasco le han pedido “luchar sin tomar riesgos” y Carlos ha dicho por radio lo que debería haber pensado el jefe de Ferrari: " Por favor chicos, traigamos esto a casa”. Lógico teniendo en cuenta que Sainz y Leclerc no tenían ya ninguna posibilidad de alcanzar a los Red Bull y si peleaban entre ellos podían echar por la borda un tercer y cuarto puesto en caso de accidente. Sainz ha callado a todos en la pista y ha salvado el tercer puesto en Monza, que además le mantiene por delante de Leclerc en el Mundial.

Después, ante los micrófonos de DAZN, se ha 'mordido la lengua' evitando una confrontación con Ferrari. “Nos han dicho que luchásemos con cuidado. Considero que es parte de las carreras, sobre todo en Monza donde obviamente los dos queríamos el podio. Ha sido una batalla dura, pero bonita. Siempre es un placer correr contra pilotos como Charles, Checo, Max. Batallas bonitas, al límite”, ha valorado Carlos con 'fair play'.

“Lo he intentado todo, desde la salida intenté aguantar a Max todas las vueltas. Lo ha dado todo, pero eso me ha costado gastar más neumático de lo que debería y parar antes de lo que debería. Prefería intentarlo antes de quedarme con las ganas y con el qué hubiese pasado. He conseguido un podio, que es lo máximo que se podía conseguir hoy y me alegra mucho haber podido dar esta alegría a la afición de Ferrari", ha señalado.

Por último, Sainz ha reconocido que deben seguir trabajando "para comprender los neumáticos y nuestro ritmo de carrera. Hoy hemos degradado los neumáticos un poco más y nos faltaba algo de ritmo. Pero, sin duda, hemos dado un grandísimo paso adelante comparado con Zandvoort y este fin de semana hemos sido el mejor del resto, lo cual es un gran resultado para el equipo dada las circunstancias", ha zanjado.