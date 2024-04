"Para que veais lo dura que es la F1. Con lo bien que lo estoy haciendo y aún sin equipo...", ha soltado hoy Carlos Sainz a su llegada al circuito de Shanghai, escenario del GP de China este fin de semana. La sentencia del madrileño no se ajusta del todo a la realidad: Es verdad que no tiene equipo para 2025, pero no es por falta de ofertas. Helmut Marko ha confirmado que Red Bull negocia con Sainz y en Italia dan por hecho el acuerdo con Mercedes, mientras Audi, que llega a la F1 en 2026, está también en compás de espera.

"Estoy hablando con todos, absolutamente con todos y no me importa esperar si la opción es buena", ha insistido Carlos este jueves en rueda de prensa. Marko, por su parte, ha reconocido que están manteniendo conversaciones con el piloto de Ferrari, aunque considera que la propuesta de Audi es más suculenta en términos económicos. "Tiene una oferta muy lucrativa de Audi y no podemos igualarla ni superarla", ha revelado el austríaco al 'Kleine Zeitung'.

Además, Marko ha recordado que ellos dieron la alternativa a Sainz en la Fórmula 1 en Toro Rosso, donde Carlos formaba tándem con Verstappen y se marchó disgustado: "Le dolió mucho que eligiéramos a Max y no a él para subir al primer equipo", ha destacado.

"Está claro que 'Checo' está haciendo su mejor temporada desde que está con nosotros. Si puede mantener estas actuaciones, especialmente como la clasificación en Japón, entonces es sin duda la mejor opción para Red Bull en 2025. Es un jugador de equipo y ahora se ha dado cuenta de que su enfoque radical en términos de configuración del año pasado fue el equivocado. Ahora tiene una configuración mucho más parecida a la de Max", ha zanjado Marko, dejando una puerta abierta a la continuidad del mexicano.

Los rumores sobre la posible marcha de Max Verstappen a Mercedes se han disipado y el propio piloto neerlandés se ha encargado de hacerlo: "Si hablamos de rendimiento del coche y nos centramos en eso, estoy contento y no hay razón para irse", ha espetado Max en Shanghai.