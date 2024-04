Leclerc, sin excusas: "Sainz lo está haciendo mejor"

Charles Leclerc es tercero en la clasificación del Mundial después de cuatro grandes premios y solo superado por el tandem de Red Bull. Sin embargo, el piloto monegasco considera que no solo está lejos de Verstappen y Checo, sino que también se siente superado por su compañero Carlos Sainz, que cuenta con cuatro puntos menos en la tabla, aunque se perdió la carrera de Arabia por apendicitis y suma tres podios y una victoria a estas alturas.

Leclerc no tiene reparos en compararse con Sainz y en reconocer que el madrileño está actualmente "a un nivel muy alto y está haciendo un mejor trabajo". Ferrari decidió renovar a Charles justo antes de anunciar el fichaje de Lewis Hamilton de cara a 2025, lo que ha dejado a Sainz sin asiento para el próximo año.

"Que lo esté haciendo tan bien y no tenga aún equipo demuestra lo dura que es la F1", advierte Carlos, que ha sido el único piloto no Red Bull en ganarle la partida a Max Verstappen tanto en 2023 (Singapur) como en 2024 (Australia) y se ha convertido en el piloto más cotizado de los que están libres para 2025.

En vísperas del GP de China y en la rueda de prensa de la FIA, Leclerc ha analizado su rendimiento y el de Sainz en lo va de año: "En Baréin es difícil comparar, porque por mi parte tuve problemas, y creo que fue un fin de semana muy fuerte aparte de eso, por mi parte. Sin embargo, en las dos últimas carreras, simplemente Carlos ha sido más fuerte. Así que ahora me toca a mí trabajar, sobre todo en el ritmo de clasificación, que normalmente es uno de mis puntos fuertes", ha profundizado.

"Me ha costado mucho dar la vuelta. Es una línea muy fina para hacerlo bien o completamente mal en la vuelta de salida y poner los neumáticos en la ventana correcta", ha explicado Leclerc, que ve en el éxito de Sainz una forma de motivarse.

"Por ahora, he estado luchando más de lo que lo ha hecho Carlos, que está pilotando a un nivel muy alto, lo que creo que es genial para el equipo. También es genial para mí, y he estado trabajando mucho en ello, y normalmente cuando trabajo en los puntos, tengo bastante confianza en mejorar bastante rápido. Así que no estoy preocupado, pero obviamente, tengo que demostrarlo en la pista, a partir de mañana", ha zanjado.