Así queda el calendario de la Fórmula 1 para 2024

La Fórmula 1 ha anunciado hoy miércoles el próximo calendario para 2024, que cuenta con 24 circuitos Comenzará en Bahrein el 2 de marzo y finalizará en Abu Dhabi el 8 de diciembre

Este calendario anunciado por la Fórmula 1 para 2024 crea una mejora en la organización de la distribución de los circuitos. El Gran Premio de Japón se mueve a abril, el de Azerbaiyán a septiembre y el de Qatar, seguido del Gran Premio de Abu Dhabi. Entre el 29 de febrero y 2 de marzo tendrá lugar la primera carrera del campeonato en Bahrein.

Además, para estos dos primeros Grandes Premios (Bahrein y Arabia Saudí), las carreras se disputarán en sábado, ya que esta decisión se ha tomado para tener en cuenta y acomodar el Ramadán. La temporada acabará en Abu Dhabi el fin de semana entre el 6 y 8 de diciembre.

