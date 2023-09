Pramac Ducati anuncia el fichaje de Morbidelli

El piloto italo-brasileño dejará su plaza en el equipo oficial de Yamana para ocupar la vacante de Zarco en el equipo satélite de Ducati Franco contará con una Desmosedici GP24 la próxima temporada y se cierra así otra vía de escape para Marc Márquez si quiere dejar Honda

Pramac acaba de despejar otra incógnita en el 'juego de las sillas' de MotoGP y hace unos minutos ha hecho oficial el fichaje de Franco Morbidelli, actual piloto del equipo oficial de Yamaha. El piloto italiano de origen brasileño se unirá la próxima temporada se unirá al equipo satélite de Ducati con una Desmosedici GP24 'pata negra'.

Morbidelli ocupará la plaza de Johann Zarco, que se marcha a Honda LCR en el puesto de Álex Rins, precisamente el piloto que relevará a Franco en Yamaha. Paolo Ciabatti, el director deportivo de Ducati ja confirmado que la operación estaba decidida al 99% desde hace semanas y que solo faltaba el formalismo del anuncio.

De esta forma se cierra otra puerta de futuro a Marc Márquez, que si quiere romper su contrato con Honda para 2024, apenas tiene vías de escape y la más segura le situaría junto a su hermano Alex con una Ducati cliente del Team Gresini.

FRANCO MORBIDELLI EMBARKS ON A NEW CHAPTER WITH DUCATI AND PRIMA PRAMAC RACING pic.twitter.com/kDnJl9FmJo