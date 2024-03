El mensaje de apoyo de Leclerc a Sainz

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arranca segundo este sábado en el Gran Premio de Arabia Saudí, declaró nada más bajarse del coche en Yeda, que espera que su compañero, el español Carlos Sainz -que fue operado este viernes de una apendicitis en la citada localidad árabe- "se recupere pronto".

"Espero que Carlos se recupere pronto", comentó Leclerc, de 26 años, al ser entrevistado a pie de pista después de la calificación, en la que se quedó a 319 milésimas del tiempo con el que logró la 'pole' el triple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del certamen.

Sainz fue operado con éxito y, en caso de que todo vaya bien, podría regresar dentro de dos semanas, en el siguiente Gran Premio, el de Australia. Leclerc también felicitó por su actuación al joven inglés Oliver Bearman, sustituto de Sainz en este Gran Premio. "Estoy contento por 'Oli', creo que se ha defendido muy bien en el coche y le deseo lo mejor en su primera carrera con Ferrari, que siempre es algo muy especial", dijo el piloto de la Costa Azul.

Acerca de su propia actuación, el monegasco afirmó posteriormente, en la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en el circuito urbano de Yeda, que "está bien salir desde la primera fila".

"Sin embargo, hoy no acabé de encontrar el 'feeling' con el coche, Por algún motivo, con los neumáticos nuevos no teníamos el coche donde queríamos, algo que espero que se mejore algo con miras a mañana", declaró Leclerc.

"Por alguna razón, teníamos algo de sobreviraje y creo que la parte trasera aún no está del todo lista. Así que en la Q3 (la tercera ronda de la calificación) intentamos algo diferente. Fuimos a por una vuelta de preparación que no sirvió para nada. En mi segundo intento ya logré cuadrar las cosas; y creo que mucho más que eso no había", apuntó el compañero de Sainz.

"Pero hoy, las sensaciones no fueron tan buenas en relación con lo que esperaba, teniendo en cuenta lo sucedido el jueves (durante la primera jornada de entrenamietos libres)", manifestó Leclerc tras acabar segundo la calificación para el Gran Premio de Arabia Saudí.