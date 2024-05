Leclerc impresiona antes del pulso por la pole en Mónaco

Ya impresionó el viernes y esta mañana Charles Leclerc ha vuelto a postularse como principal favorito para la pole del Gran Premio de Mónaco, la más determinante del calendario de Fórmula 1, en un circuito donde adelantar es una heroicidad. Con toda la gama de neumáticos, el piloto de Ferrari ha sido el más veloz este fin de semana, para acabar marcando la diferencia en Libres 3 con los blandos (1.11.369), dejando al líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull) a casi dos décimas.

Motivadísimo en casa, Leclerc afrontará esta tarde el pulso por la pole con el mejor crono e inmejorables sensaciones, aunque no puede bajar la guardia. Además de Verstappen, que parece haber solventado sus problemas del día anterior, la amenaza para el piloto monegasco es múltiple, desde los McLaren de Oscar Piastri y un Lando Norris que llega al Principado en plena racha de éxitos, hasta su compañero Carlos Sainz, pasando por dos veteranos campeones acostumbrados a brillar en Mónaco, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que también se han mostrado muy competitivos en las tres sesiones libres y un George Russell decidido a plantear batalla.

De momento, la última tanda ha terminado con Leclerc al frente, seguido de Verstappen a 0.197 y Hamilton a 3 décimas. Tras ellos, Piastri, Checo, Russell y Sainz, con Norris, Tsunoda y Alonso cerrando el top diez, en 7 décimas. Bottas ha protagonizado la única badera roja, por avería, en un trazado donde son habituales.

La hora de la verdad llegará esta tarde , a partir de las 16:00 horas, y les recomendamos que no se la pierdan porque el dominio apabullante que ha mostrado Leclerc hasta ahora no es ninguna garantía y en un escenario emblemático y tan particular como las calles de Mónaco, todo es posible.

Gran Premio de Mónaco. Libres 3:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 1'11"369

2. Max Verstappen (Red Bull) a 0"197

3. Lewis Hamilton (Mercedes) a 0"341

4. Oscar Piastri (McLaren) a 0"532

5. Sergio Pérez (Red Bull) a 0"554

6. George Russell (Mercedes) a 0"599

7. Carlos Sainz (Ferrari) a 0"610

8. Lando Norris (McLaren) a 0"619

9. Yuki Tsunoda (Visa RB) a 0"622

10. Fernando Alonso (Aston Martin) a 0"718

11. Pierre Gasly (Alpine) a 0"775

12. Alexander Albon (Williams) a 0"811

13. Nico Hülkengerg (Haas) a 0"823

14. Kevin Magnussen (Haas) a 0"847

15. Lance Stroll (Aston Martin) a 0"962

16. Esteban Ocon (Alpine) a 1"103

17. Logan Sargeant (Williams) a 1"334

18. Daniel Ricciardo (Visa RB) a 1"460

19. Guanyu Zhou (Stake Sauber) a 2"461

20. Valtteri Bottas (Stake Sauber) S.T.