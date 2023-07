Latifi se retira temporalmente del automovilismo para estudiar

El expiloto de Fórmula 1 en 2020, 2021 y 2022 ha anunciado que inicia una nueva vida para ser estudiar Administración de Empresas Latifi ha sido aceptado en la London Business School y buscará suerte en un mundo alejado del motor, el aceite y la gasolina

Nicholas Latifi, piloto canadiense que durante tres años formó parte de la parrilla de la Fórmula 1 (2020, 2021 y 2022) cuelga el volante. Al menos de forma temporal. Después de meses de silencio, ha reaparecido esta semana para anunciar que deja el mundo del automovilismo.

En un comunicado en sus redes sociales, Latifi incide en que "esto no es necesariamente un adiós para siempre" al mundo de las carreras aunque reconoce que "este año sentí que podía ser el momento adecuado para explorar y buscar otras salidas en mi vida".

En concreto, el ya expiloto explicó que "siempre tuve un gran interés por el mundo de los negocios" y, tras un tiempo de investigación, solicitó plaza en la London Business School y ha sido aceptado. Latifi cambiará los vehículos a cuatro ruedas por las mesas y los apuntes.

Life Update!



Este es el comunicado íntegro de Latifi:

“Hola a todos. Sé que no he hablado en redes sociales este año. He visto muchos mensajes de seguidores de todo el mundo que me preguntan qué he estado haciendo y cuáles serán mis planes para el futuro. Tengo algunas noticias que me gustaría compartir con todos ustedes”.

“Decidí muy pronto este año que no participaría en carreras en 2023. Me sentí muy extraño al no tener la misma rutina que había tenido durante más de la mitad de mi vida”.

“Decidí que, para el futuro inmediato, quería tomarme un tiempo y dedicarme a algo diferente. Siempre tuve un gran interés por el mundo de los negocios, y dije que era algo que yo habría estudiado en la universidad si no hubiera seguido la ruta de las carreras. Con eso en mente, y sabiendo que podría estar tomándome un descanso de las carreras, decidí que quería titularme en administración de empresas y concentrarme en algo que transformaría la siguiente fase de mi vida”.

“Comencé a dedicar mi tiempo a investigar las escuelas de negocios y ver cuáles encajarían bien, preparar una solicitud para ellas y estudiar para el GMAT (una prueba requerida en casi todas las escuelas de negocios). No fue fácil proceso y tomó muchos meses. Después de un recorrido de cinco meses desde el inicio del proceso, me complace decir que mi candidatura fue aceptada en London Business School (LBS), donde comenzaré a estudiar en agosto de este año”.

“Esto no es necesariamente un adiós a el mundo de las carreras para siempre. Las carreras han sido mi vida desde los 13 años y todavía son algo que me apasiona. Sin embargo, sentí que este año podía ser el momento adecuado para explorar y buscar otras salidas en mi vida. Tengo muchas ganas de esta próxima etapa y quiero agradecer a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera hasta ahora. Espero poder seguir contando con su apoyo ya que me tomo un tiempo para seguir un camino diferente”.