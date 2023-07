Hamilton no cierra la puerta a compartir equipo con Alonso

El piloto británico aseguró estar encantado de que eso sucediera, pese a las dificultades posibles En 'True Driver' de DAZN, Hamilton habla sobre diferentes temas, como por ejemplo, la posibilidad de vencer a Max Verstappen

El piloto británico ha declarado su deseo de compartir escudería con Fernando Alonso, pese a las dificultades existentes para que eso suceda. El siete veces campeón de la Fórmula 1 está mejorando los resultados del pasado curso a bordo del W14. Los buenos resultados de Hamilton en las últimas carreras ha provocado que la escudería alemana supere a Aston Martin, situándose de esta manera segunda en el mundial de constructores y justo por detrás de Red Bull.

Lewis hamilton durante el último episodio de 'True Driver' en DAZN explica, entre otras cosas, su rivalidad con el piloto asturiano o sobre la posibilidad de levantar el octavo título de la Fórmula 1.

"Si las estrellas se alinean sí, compartiría equipo de nuevo con Fernando Alonso, pero no creo que suceda", afirma el británico sobre el posible reencuentro de ambos corredores. La única campaña donde coincidieron en la misma escudería fue en McLaren durante el año 2007. En ese momento, Alonso llegaba tras ser bicampeón del mundo y Hamilton ascendía en la parrilla.

El heptacampeón del mundo también habló sobre sus proyectos más cercanos. "Tengo ‘Mission 44’, un proyecto que inauguré en Londres y quiero expandirlo hacia África y Estados Unidos, con el que queremos inculcar a los niños que pueden tener un buen futuro, que pueden convertirse en ingenieros o en lo que ellos quieran”.

Además, el piloto británico es una persona, que desde el primer momento ha estado muy implicado en toda la problemática surgida alrededor del racismo. También quiso expresar su defensa sobre los derechos de todas las personas, “Tenemos que conseguir que la gente empatice contra el racismo. Necesitamos empatía. A veces me pregunto, ¿a nadie más le importa? Sebastian Vettel fue de los que más me apoyó. Me dijo que en algunos equipos hablaban cosas racistas sobre mí. Se arrodilló conmigo en 2020, todavía no he visto un piloto tan valiente como él. Hay que cambiar las leyes para que la gente viva mejor. Estamos arriesgando nuestras vidas para intentar concienciar a los demás", aseguró.

Hamilton también habla sobre la posibilidad vencer de nuevo en la parrilla y quitar a su máximo rival de la hegemonía instaurada:"Quiero ganar mi octavo título. Tengo el punto de mira en mi siguiente Mundial, estoy completamente centrado en eso y no quiero distracciones".