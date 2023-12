El ilusionante mensaje de Aston Martin para 2024

Mike Krack, director de Aston Martin, ha transmitido un esperanzador mensaje de cara a la próxima temporada, que el equipo de Fernando Alonso afronta con máxima motivación y confianza. "No nos acercamos a 2024 con la resaca de 2023. Todo lo contrario. Esta última temporada y en particular los últimos grandes premios fueron muy positivos para nosotros, nos dieron lecciones muy valiosas que trasladaremos al monoplaza de 2024. No estamos con dudas", afirma.

El técnico luxemburgués asegura que "entendimos el coche al final de la temporada, pero sería un error decir que entendimos todo sobre el AMR23. Hemos descubierto muchas cosas, sabemos lo que queremos hacer para el 2024 y la dirección que debemos tomar, pero eso no significa que vamos a llegar a Bahrein listos para luchar por la victoria", advierte.

"Nos enfrentamos a rivales que son increíbles, equipos muy poderosos, con mucha historia. Y el gran interrogante durante el invierno es siempre qué tipo de trabajo han hecho los demás. Estos meses se abren muchos interrogantes, hay mucho suspense hasta que empieza el nuevo curso. Siempre nos preguntamos internamentesi nosotros hemos hecho lo suficiente", subraya Krack con prudencia.

"El bucle es siempre el mismo: si el coche sale a la pista y no hemos hecho lo suficiente, entonces tenemos que trabajar duro para mejorarlo. Y si hemos hecho lo suficiente, entonces debemos trabajar duro para seguir mejorándolo y no conformarnos. Esa es la única receta que funciona en la Fórmula 1", concluye el director de Aston Martin..