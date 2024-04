Herbert recibió "amenazas de muerte" por la sanción a Alonso

El ex piloto Johnny Herbert, que participó como comisario de la FIA en el GP de Australia y le impuso a Fernando Alonso una severa sanción por el accidente de George Russell, ha alertado que a raíz de aquel episodio ha recibido un "aluvión de amenazas de muerte" y según explica, "la mayoría eran de aficionados españoles".

Herbert, en declaraciones que recoge Crash.net, ha explicado su experiencia: "Fui comisario en el GP de Melbourne y las repercusiones fueron terribles. Recibí un aluvión de amenazas de muerte a través de las redes sociales. Tengo suerte de tener los hombros anchos. Me parece patético que me tiraran a mí debajo del autobús", señala.

"Había mensajes con emojis de puñales en la parte inferior de la pantalla, gente que decía 'sabemos dónde vives, iremos a por ti. La mayoría eran españoles. Deberían haberlo entendido porque estaba muy claro cómo y a qué decisión se había llegado en el comunicado que se emitió. La gente también decía que, como nunca había sido campeón del mundo, no estaba cualificado para opinar", ha informado.

"No me ha desanimado como comisario. Por desgracia, todo forma parte de ello. Yo era el comisario de pilotos en Melbourne, así que cuando se trata de un comisario de pilotos, él es el que se lleva la peor parte. Lo acepto. No es un problema", dice.

Herbert recuerda su vieja enemistad con Alonso: "Se remonta a Bahrein hace unos años, cuando Fernando estaba con McLaren y criticaba por radio el motor Honda en casi cada carrera diciendo que era como un motor de GP2. Yo trabajaba para Sky y dije que si a Alonso no le gustaba debería dejar el equipo. No dije que se retirara. Entonces se me acercó en directo en el GP de Bahrein y me espetó que era campeón del mundo y que no se retiraría, que yo era comentarista porque no fui campeón del mundo".

Herbert considera ha asegurado que los mensajes de odio en redes es "algo que ocurre en demasiadas ocasiones" y que las propias plataformas deberían haber hecho algo para que se solventase el problema. "Las amenazas duraron dos semanas y siguen llegando. Es parte del mundo de las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión, pero no tiene hechos que la respalden. Atletas y funcionarios de muchos deportes son bombardeados con amenazas de muerte. Y muchos sufren mucho por ello. La suciedad y los abusos se dan en todos los ámbitos de la vida, incluso entre la gente corriente. Esas plataformas deberían estar al tanto. Pero no lo hacen. Lo permiten. No entiendo por qué. Deberían tomar medidas. Pero dicen que no encuentran la manera de impedirlo. No me lo creo", reflexiona.

"Puedo reírme de ello. Tenemos suerte de que no nos afecte. Pero sí afecta a mucha gente. Cuando ocurre, hay que tomar medidas. Hay que hacer algo al respecto. Pero nunca oigo que se haga nada. Los comentarios sobre saber dónde vivía. Los puñales y las amenazas de que me iban a hacer daño. No entiendo la mentalidad de la gente que hace eso. No son verdaderos aficionados a la F1 y estoy seguro de que Fernando se avergonzaría si supiera que sus fans están haciendo eso", zanja Herbert.